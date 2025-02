KOEI TECMO Europe et Gust ont dévoilé aujourd’hui de nouveaux détails à propos du monde de leur prochain JRPG, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Avant de partir à la découverte du continent d’Aladiss aux côtés de Yumia et d’en découvrir ses mystères, les fans vont pouvoir plonger dans le monde merveilleux qui les attend grâce à une toute nouvelle bande-annonce. Les joueurs vont également pouvoir en apprendre davantage sur les membres de l’équipe de recherche d’Aladiss grâce aux dernières illustrations de l’artiste indépendant Benitama. Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, PC via Steam® et, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Dans Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, les joueurs suivront la jeune alchimiste Yumia Liessfeldt ainsi que l’équipe de recherche d’Aladiss. Ensemble, il chercheront à percer les mystères du cataclysme ayant provoqué la chute du continent d’Aladiss, autrefois florissant. Dirigé par Erhard et sous l’égide de l’Ordre d’Eustella, l’équipe de recherche d’Aladiss est une organisation consacrée à l’investigation des terres déchues d’Aladiss. Elle est composée de chercheurs, d’aventuriers et de mercenaires. Yumia et ses amis auront pour mission de voyager à travers les trois régions du continent pour découvrir les mystères cachés dans les ruines de l’Empire déchu aladissien.

Le voyage de Yumia débutera dans la région de Ligneus, où l’équipe de recherche a établi sa première base, loin de la capitale aladissienne. En traversant les plaines et les forêts composant le paysage, Yumia fera la découverte des installations de recherche abandonnées par les alchimistes de l’époque. Parmi les points d’intérêt de la région, les joueurs visiteront notamment le Jardin botanique arboré ainsi que le 8e laboratoire impérial avant de poursuivre leur voyage.

Les joueurs passionnés de fongus de toutes sortes seront ravis d’explorer la région de Sivash, réputée pour sa flore en forme de champignon. Yumia pourra y rencontrer le peuple des Welleks, à demi-humains. En explorant la région, l’équipe rencontrera également le peuple Neru, une tribu de monstres capables de parler aux humains, facilement reconnaissables à leur silhouette élancée ainsi qu’à leurs parapluies en forme de champignons. Avant de se rendre dans la région suivante, les fans pourront s’arrêter pour contempler la cathédrale de Preces, un lieu de culte au cœur de la colonie des Welleks, ou explorer les ruines d’une ancienne école, connue sous le nom d’Académie Hermetica.

La troisième région est la région industrielle d’Auruma, remplie des ruines d’une ville autrefois prospère. Parmi les vestiges encore debout, les joueurs découvriront une structure métallique en forme d’arbre, ainsi qu’un quartier commercial où se trouve une gare. Yumia pourra également visiter le fourneau de permutation de mana, autrefois le centre névralgique de l’étude du mana pour tout Aladiss. Au cours de son séjour dans la région, l’équipe rencontrera la tribu des Geni, qui ont la particularité de posséder des plumes et des becs identiques à ceux des oiseaux.