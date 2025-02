Rusty Rabbit : L’aventure interstellaire d’un vieux lapin ferrailleur arrive sur Nintendo Switch le 17 avril 2025.

L’éditeur NetEase Games et le développeur NitroPlus s’apprêtent à nous transporter dans un univers post-apocalyptique décalé avec leur nouveau jeu d’action, Rusty Rabbit. Prévu pour une sortie sur PC, PS5 et Nintendo Switch en avril 2025, ce titre multilingue (disponible en français, allemand, anglais, chinois, japonais et espagnol) promet une expérience unique mêlant exploration, énigmes et combats dynamiques.

L’histoire

Après le début d’une nouvelle ère glaciaire, l’humanité a décidé d’abandonner la Terre. Au fil du temps, une espèce inattendue s’est hissée au sommet de la hiérarchie : les lapins. Les humains, désormais relégués au rang de « Géants », ont laissé derrière eux d’immenses ruines qui ont été transformées en sanctuaire, connu sous le nom de Mont fuligineux. Certains lapins, surnommés les ferrailleurs, osent violer ce lieu sacré pour en piller les trésors.

Le protagoniste, Stamp, un vieux lapin ferrailleur réputé, fait de l’exploration du Mont fuligineux sa routine quotidienne. Alors qu’il rentre d’une expédition, Stamp rencontre une équipe de ferrailleurs, les BBs, et finit par les rejoindre pour explorer encore plus profondément les entrailles de ces ruines monumentales. Au cours d’une expédition, il découvre des enregistrements provenant d’anciens dispositifs de stockage d’informations, appelés D-TAMs. L’un de ces enregistrements semble appartenir à sa fille, avec qui il n’est plus en contact, révélant des secrets sur le monde tel qu’il le connaissait autrefois. Déterminé à percer ces mystères et à suivre la piste de sa fille, Stamp poursuit son périple dans les profondeurs des ruines.

Le gameplay

Rusty Rabbit offre aux joueurs une expérience mêlant action, énigmes et RPG. Voici ce que vous pouvez attendre :