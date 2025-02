Plongez dans un conte féerique où magie, mystère et romance s’entremêlent. Genso Manège, développé par Mages Inc. et édité par PQube, est un visual novel otome qui transporte les joueurs dans une réinterprétation fantastique de la France. Entre illustrations somptueuses, intrigues envoûtantes et personnages attachants, ce jeu promet une aventure mémorable. Mais derrière les lumières étincelantes du parc d’attractions La Foire du Rêve se cachent des secrets douloureux… Prêt à libérer la magie qui sommeille en vous ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Il est uniquement dans la langue des Spice Girls et un niveau courant en anglais est nécessaire pour y jouer.

Incarnez Emma, une sorcière amnésique, pour retrouver vos pouvoirs perdus et libérer les employés piégés dans La Foire du Rêve. À travers six routes romantiques, explorez des liens émotionnels avec des personnages complexes, résolvez des mystères liés au parc, et déverrouillez des fins variant entre l’émouvant et le tragique.

Mages Inc., studio japonais réputé pour ses récits narratifs profonds (comme la série Steins;Gate), signe ici une production onirique. Son expertise en storytelling se marie à une direction artistique raffinée, typique des otomes. PQube, éditeur spécialisé dans les jeux de niche, assure une localisation soignée, bien que quelques erreurs de traduction subsistent.

Pas mal non ? C’est (presque) français

Genso Manège ne se contente pas d’être un otome classique ; il vous plonge au cœur d’une intrigue riche et complexe qui explore la quête d’identité et de rédemption d’Emma, une jeune orpheline aux pouvoirs oubliés. Préparez-vous à découvrir l’histoire en profondeur, quitte à en dévoiler quelques spoilers.

Emma, jadis sorcière en herbe, a perdu ses souvenirs et sa magie à la suite d’un traumatisme survenu sept ans auparavant. Adoptée par une famille bienveillante, elle mène une vie paisible dans la petite ville de Blancbourg, oubliant peu à peu son passé tumultueux et les secrets de ses origines. Cependant, tout bascule le jour où elle découvre La Foire du Rêve, un parc d’attractions itinérant à l’apparence féerique qui éveille en elle des réminiscences douloureuses et inexplicables.

Dès son arrivée dans le parc, Emma est attirée par un manège qui n’est autre que la réplique exacte d’un modèle conçu par son défunt père. Ce détail déclenche une série d’événements qui vont bouleverser sa vie. Hugo, le charismatique directeur du parc, la reconnaît instantanément et lui révèle que tous les employés sont en réalité prisonniers d’un enchantement maléfique. Selon lui, seule la magie d’Emma pourra briser ce sort et libérer ces âmes en détresse.

Pour retrouver ses pouvoirs, la jeune fille doit plonger au plus profond de son passé. Elle se lance dans une quête intérieure qui la confronte à des souvenirs refoulés et à la douleur de son traumatisme. Ce périple intérieur se décline en plusieurs routes narratives, chacune correspondant à une relation amoureuse potentielle avec un membre de l’équipe du parc. Chaque route révèle des facettes différentes de l’histoire et de la personnalité d’Emma, tout en exposant les tragédies et les espoirs des personnages qui l’entourent.

Sur la route d’Hugo, Emma découvre une dynamique de soutien et d’encouragement, l’homme étant le pilier qui lui redonne confiance en sa capacité à retrouver sa magie. Dans la route de Serge, l’atmosphère est plus tendue, mêlant romance et moments d’action qui ajoutent une dimension inattendue à l’enquête sur le sortilège du parc. La route de Crier offre une romance douce et pleine de malice, où l’attitude tsundere de l’artiste se révèle être le masque d’une profonde sensibilité. Quant à Lyon, l’adorable mascotte en costume de lapin, sa route se distingue par une enquête plus poussée sur les secrets enfouis du parc et la véritable nature de la magie qui y règne. Luciole, l’ingénieur reclus, présente une relation plus lente et intimiste, marquée par un conflit sur l’usage de la magie, tandis que la route d’Arnaud – débloquée après avoir terminé celle d’Hugo – propose une fin plus mature et introspective, où les liens du passé et les sacrifices personnels prennent toute leur ampleur.

Au fil de l’histoire, Emma se voit confrontée à des dilemmes moraux et à des choix qui influencent directement l’issue de son aventure. Le jeu propose deux fins principales : une « Amour Ending » où, grâce à un niveau élevé d’affection et la réactivation complète de sa magie, Emma parvient à libérer les employés du parc et à redonner vie à son héritage, et une « Rêve Ending » plus sombre et tragique, où les blessures du passé et les doutes persistants l’emportent, condamnant le parc à rester prisonnier de son charme fatal. Ces multiples voies de récit offrent non seulement une grande rejouabilité, mais aussi une exploration approfondie de thèmes universels comme la quête de soi, la puissance de la mémoire et la force rédemptrice de l’amour.

Une prise en main facile, logique

Genso Manège adopte le format classique du visual novel otome, agrémenté de plusieurs systèmes interactifs qui enrichissent l’expérience de jeu. Vous progressez à travers une campagne structurée en plusieurs routes, chacune composée de cinq chapitres qui mènent soit à une « Amour Ending » optimiste, soit à une « Rêve Ending » plus sombre et tragique. Le jeu met l’accent sur la collecte d’indices et la résolution d’énigmes à travers des dialogues, des interactions avec les PNJ et des choix multiples qui influencent votre niveau d’affection avec les différents personnages.

Un élément distinctif est l’Éveil System, un mini-jeu où Emma pratique l’activation de sa magie. Ce défi de 30 secondes vous demande de collecter des étoiles pour atteindre un score parfait, suivi d’un challenge de timing avec une grande étoile. Bien que ce mini-jeu se répète et puisse devenir redondant, il peut être passé après la première occurrence, permettant ainsi de préserver le rythme de l’histoire.

L’interface de Genso Manège a été conçue pour offrir une expérience fluide sur Nintendo Switch. La navigation dans les menus, bien que complexe au départ en raison de l’absence d’une fonction de sélection de chapitre ou de saut entre les choix déjà lus, devient rapidement intuitive après une courte période d’adaptation. Le système de commandes permet d’accéder aisément aux différents modes de jeu – du mode principal aux mini-jeux – et la gestion des interactions avec l’Almanac et le status screen (qui affiche les niveaux d’affection) est particulièrement bien pensée. Néanmoins, certains passages demandent une attention accrue, notamment lors du défilement des dialogues et du traitement de textes parfois coupés, possiblement en raison de problèmes de traduction.

La bande-son de Genso Manège est l’un de ses points forts indéniables. Composée de pièces délicates mêlant mélodies cinématographiques et sonorités rétro, elle installe une atmosphère à la fois rêveuse et empreinte de mélancolie. Les effets sonores – du bruissement des feuilles aux cliquetis discrets lors des interactions – viennent renforcer l’immersion dans cet univers alternatif. Toutefois, la répétitivité de certains morceaux peut, à la longue, altérer légèrement l’expérience auditive, bien que cela ne vienne pas en dégrader l’ensemble global.

Visuellement, Genso Manège brille par son esthétique onirique et raffinée. S’inspirant d’un style pastel et feutré, les décors évoquent une France élégante et intemporelle, où chaque lieu – des rues animées de Tokyo aux monuments majestueux du Caire – est minutieusement détaillé. Les CGs sont d’une qualité remarquable, avec des personnages dont chaque palette de couleurs contribue à définir leur personnalité. L’ouverture du jeu, avec sa séquence vidéo présentant un manège en 3D entouré d’effets de lumière et de particules, est particulièrement impressionnante et donne le ton d’une aventure où le rêve et la réalité se mêlent avec subtilité. Un bémol toutefois : l’intensité lumineuse des visuels peut paraître excessive, et il est conseillé de régler la luminosité de l’écran pour profiter pleinement de cette patte graphique.

Genso Manège offre une expérience de jeu qui se déploie sur plusieurs heures, avec une campagne principale riche en contenu et une multitude de routes à explorer. Chaque route, avec ses cinq chapitres et ses deux fins possibles, propose une rejouabilité appréciable pour les amateurs de romance interactive. Pour les fans les plus assidus, le jeu promet environ 6 heures de divertissement.

Genso Manège est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch mais aussi en boutique.