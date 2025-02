Roubaix et Auray, le 24 février 2025 – Ankama et Blue Banshee sont fiers d’annoncer leur première participation au Steam Next Fest, du 24 février au 3 mars 2025, avec la disponibilité de la démo de leur prochain jeu vidéo Maliki: Poison of the Past sur PC via Steam. Inspiré de la bande-dessinée Maliki, le jeu est un RPG d’aventure solo avec des phases d’exploration et de combats au tour par tour. Les joueurs intéressés peuvent également ajouter le jeu à leur liste de souhaits via la page Steam dédiée. Maliki: Poison of the Past sortira sur Switch et PC via Steam et Ankama launcher, le 22 avril prochain.

Dans cette nouvelle vidéo, Etienne Jacquemain, président de Blue Banshee et Clément Gastaldo, Game Designer, reviennent sur le gameplay de Maliki:Poison of the Past, en expliquant les différentes mécaniques que les joueurs découvriront au cours de leurs aventures, faisant de Maliki:Poison of the Past une expérience unique.

Maliki: Poison of the Past est l’héritage de 20 ans d’existence de 3 romans et de la bande-dessinée Maliki, dont les 8 tomes se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires en France et dans le monde. Le jeu est développé par le studio Blue Banshee, co-créé par Souillon, l’auteur et créateur de Maliki.

Les joueurs sont invités à rejoindre Maliki et sa famille loufoque dans leur combat épique contre Poison, une redoutable créature végétale qui a colonisé l’espace-temps. Ils vont participer à une odyssée fantastique à travers les époques, offrant un mélange unique d’exploration, d’énigmes temporelles et de combats au tour-par-tour pleins de surprises.

Caractéristiques principales :

Un récit engagé et décalé – Dans un monde où s’affrontent une humanité vaincue et des forces naturelles invasives et revanchardes, un petit groupe d’aventuriers hauts en couleurs tente de retrouver l’équilibre du monde et de sauver leur foyer. Mais qui est Poison ? Que cache Maliki ? Est-ce qu’on va pouvoir caresser les chats ?

Des combats d'un nouveau genre – Utilisez une mécanique inédite lors des combats au tour par tour : la manipulation temporelle ! Modifiez le cours du temps pour créer des combos surpuissants entre alliés, renvoyer vos adversaires dans le passé, enchaîner vos attaques en les envoyant vers le futur.

Un refuge hors du temps et du chaos – Entre deux explorations temporelles, le Domaine est le lieu idéal pour recharger vos batteries. Développez votre havre de paix : plantez, cueillez, cuisinez, bricolez et faites grandir l'Arbre aux Mille Racines qui retient le temps pour agrandir le Domaine.

Une patte graphique unique – Mêlant les talents de grands noms de la BD et de créateurs de jeux vidéo chevronnés, Maliki: Poison of the Past offre un graphisme dynamique et acidulé assumant le mariage entre la culture visuelle française et le chibi japonais.

20 ans d'histoires fabuleuses – Madeleine de Proust pour de nombreux lecteurs, Maliki fait sa première incursion dans l'univers du jeu vidéo et propose une nouvelle porte d'entrée pour découvrir facilement son univers.