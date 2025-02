La fin d’une ère pour le jeu de chasse aux monstres.

Phoenix Labs a annoncé aujourd’hui que son jeu phare, Dauntless, sera définitivement fermé le 29 mai 2025. Cette décision marque la fin d’un titre qui, depuis son lancement en 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, a su rassembler plus de 6 millions de joueurs grâce à son gameplay free-to-play basé sur la coopération pour vaincre d’immenses monstres, les « Behemoths », tout en permettant aux joueurs de fabriquer et d’améliorer leur équipement.

Derrière cette fermeture se cache une histoire plus sombre. Racheté par la firme blockchain Forte Labs en 2023, Phoenix Labs a connu plusieurs vagues de licenciements ces dernières années. En mai 2024, plus de 100 employés avaient déjà été licenciés, et il y a quelques semaines seulement, le studio a annoncé avoir réduit de manière drastique son effectif, licenciant la majorité de ses employés restants. Ces réductions ont sans doute pesé sur la capacité de l’entreprise à soutenir et à mettre à jour son jeu.

La fermeture de Dauntless ne sera pas seulement l’arrêt des mises à jour et du contenu additionnel : après le 29 mai 2025 à 23h45 PST, le jeu ne sera plus jouable, marquant ainsi une fin brutale pour une communauté qui a longtemps suivi l’aventure. Le studio a tenu à remercier les joueurs « pour avoir fait partie du voyage Dauntless », une phrase qui résonne douloureusement dans le contexte de ces récents bouleversements internes.

Les difficultés de Phoenix Labs ne se limitent pas à Dauntless. Des rapports récents de Game Developer ont révélé que le studio faisait face à des défis importants depuis son acquisition par Forte Labs. Des projets tels que « Project Dragon », une tentative ambitieuse de créer un jeu mêlant des éléments de Minecraft et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ont été annulés. Ces échecs, couplés à la vague de licenciements, laissent présager de sérieux problèmes pour l’avenir de Phoenix Labs dans son ensemble.

De plus, la mise à jour « Awakening », lancée en décembre dernier pour Dauntless, avait déjà suscité une vive déception parmi la communauté, qui avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Cette mise à jour, censée revigorer l’expérience, s’est avérée être un échec qui n’a fait qu’amplifier les frustrations des joueurs.

Alors que Dauntless se ferme définitivement, d’autres projets du studio, comme Fae Farm, semblent pour l’heure épargnés, mais l’avenir de Phoenix Labs reste incertain. Les récentes annonces de licenciements et l’arrêt progressif des mises à jour laissent penser que le studio pourrait lui-même être en péril, confirmant une tendance dévastatrice dans l’industrie du jeu vidéo ces deux dernières années.

Les fans de Dauntless auront désormais peu de temps pour profiter de leur jeu préféré avant que les serveurs ne s’éteignent, et l’ombre d’un avenir incertain plane sur Phoenix Labs. La fin d’une ère pour un jeu qui a su innover et fédérer une communauté passionnée.