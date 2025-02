Les meilleurs concurrents et concurrentes montent sur le podium et The Pokémon Company International annonce du nouveau contenu rendant hommage aux Dresseurs et Dresseuses remarquables tout en partageant plus d’informations sur les prochains Championnats du Monde Pokémon à Anaheim en Californie.

Après trois jours de compétitions intenses pendant lesquels plus de 5 500 joueurs et joueuses venant du monde entier ont combattu à Londres au Royaume-Uni du 21 au 23 février 2025, The Pokémon Company International a couronné les talents qui ont remporté les Championnats Internationaux d’Europe 2025 dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon GO et Pokémon UNITE.

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie junior :

​1ʳᵉ place : Oliver Cahill [UK]

​2ᵉ place : Andreas Ketels [BE]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie senior :

​1ʳᵉ place : Gabriel Fernandez [BR]

​2ᵉ place : Nathan Osterkatz [US]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie master :

​1ʳᵉ place : Ryuki Okada [JP]

​2ᵉ place : Natalie Millar [AU]

Jeu Vidéo, catégorie junior :

​1ʳᵉ place : Fabian Musikant [DE]

​2ᵉ place : Ismael Hoggui [FR]

Jeu Vidéo, catégorie senior :

​1ʳᵉ place : Ian Larson [US]

​2ᵉ place : Louis Fontvieille [FR]

Jeu Vidéo, catégorie master :

​1ʳᵉ place : Wolfe Glick [US]

​2ᵉ place : Dylan Yeomans [UK]

Pokémon GO :

​1ʳᵉ place : Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES]

​2ᵉ place : Cedric “Zzweilous” Voigt [DE]

Pokémon UNITE :

​1ʳᵉ place : Luminosity [North America]

​2ᵉ place : Peru Unite [Latin America – South]

Lors de la cérémonie de clôture, The Pokémon Company International a partagé des actualités qui raviront les fans des compétitions Pokémon :

Direction les Mondiaux : Championnats du Jeu Vidéo Pokémon

Direction les Mondiaux : Championnats du Jeu Vidéo Pokémon est la nouvelle saison de la docu série Direction les Mondiaux de Pokémon. Cette nouvelle saison de trois épisodes suit les concurrentes et concurrents du Jeu Vidéo Pokémon, les commentateurs et commentatrices ainsi que les Professeurs et Professeures qui partagent avec nous leurs envies et leurs exploits. Un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon à partir du vendredi 7 mars 2025, en commençant par l’épisode 1 : « Devenir les meilleurs au monde ». Regardez la bande-annonce de Direction les Mondiaux : Championnats du Jeu Vidéo Pokémon ci-dessous :

Ouverture imminente des inscriptions pour les spectateurs et spectatrices des Championnats du Monde Pokémon 2025

Une nouvelle bande-annonce des Championnats du Monde Pokémon 2025 qui auront lieu à Anaheim en Californie du 15 au 17 août 2025 a dévoilé les illustrations spéciales de l’évènement : Pikachu, Rondoudou, Mackogneur et leurs amis font un road trip en Californie au volant d’une décapotable jaune électrisante. La bande-annonce a également révélé que les inscriptions sur la liste d’intérêt pour les spectateurs et spectatrices des Championnats du Monde Pokémon 2025 ouvriront en mars 2025. À partir du mois prochain, en s’inscrivant sur la liste d’intérêt via worlds.pokemon.com/fr-fr/, les Dresseurs et Dresseuses qui souhaitent prendre part aux célébrations participeront automatiquement à un tirage au sort pour avoir la possibilité d’acheter des tickets pour l’évènement.