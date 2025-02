Big Fan Games, filiale de Devolver Digital, a officiellement annoncé en collaboration avec Bithell Games et Disney Games que Disney TRON: Catalyst sortira sur Nintendo Switch le 17 juin 2025. Ce nouveau jeu d’action-aventure isométrique, axé sur la narration, vous plongera dans l’univers futuriste et emblématique de Disney TRON.

Dans TRON: Catalyst, incarnez Exo, un programme résilient et ingénieux doté d’une incroyable capacité à initier des boucles temporelles, connue sous le nom d’« Anomalie » (ou « Glitch »). Grâce à ce pouvoir, Exo doit affronter les dirigeants d’une Grille en déclin tout en échappant à Conn, un agent malveillant de CORE. Sa mission : maîtriser ses nouvelles capacités pour déjouer les plans de ceux qui cherchent à contrôler la Grille et percer le mystère de l’inexplicable « Glitch » qui menace sa stabilité.

Le gameplay de TRON: Catalyst combine des combats dynamiques, à la fois à pied et à bord de Light Cycles, dans lesquels vous devrez maîtriser des techniques avancées telles que la parade et les coups de disque pour vaincre une légion de programmes ennemis agressifs. Au fil de vos missions, vous explorerez la Grille Arq, récupérant des fragments de données (Data Shards) pour améliorer votre code et débloquer de nouvelles capacités.

L’histoire se déploie dans un scénario original de TRON, où chaque rencontre avec les habitants de la Grille vous rapproche de la vérité. Vous êtes Exo, un coursier travaillant dans la capitale de la Grille, dont la vie bascule après l’explosion d’un colis étrange qui lui confère des pouvoirs inattendus. Traqué par les autorités impitoyables de la Grille Arq, vous devrez naviguer entre des factions en conflit, trouver des raccourcis et découvrir des zones secrètes grâce à votre capacité unique d’exploiter l’Anomalie.

L’univers authentique de TRON est fidèle à ses racines : explorez les rues illuminées par des néons, chevauchez des cycles lumineux et vivez une aventure rythmée par une bande sonore immersive, signée par Dan Le Sac, connu pour son travail sur TRON: Identity. Le style artistique, combinant de magnifiques illustrations dessinées à la main et des animations fluides, offre une expérience visuelle qui ravira les fans de l’univers TRON.

Si vous êtes un inconditionnel de TRON ou que vous cherchez une aventure exaltante dans un monde futuriste en pleine mutation, préparez-vous à redécouvrir cet univers comme jamais auparavant avec TRON: Catalyst sur Nintendo Switch. Rendez-vous le 17 juin 2025 pour une immersion totale dans la Grille et ses mystères, où chaque seconde compte dans votre lutte pour la survie et la vérité.