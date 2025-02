Clear River Games, éditeur de jeux vidéo spécialisé dans les jeux classiques et rétro, a annoncé aujourd’hui que le classique du run and gun sur le thème des méchas, Assault Suit Leynos 2, revient sous la forme d’Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute, qui fait partie de la » Saturn™ Tribute Series » de City Connection. Arrivant en Occident pour la toute première fois sur PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo® Switch™, Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute sera disponible à l’achat en version numérique à partir du 21 mars 2025 et en version physique à partir du 22 mai 2025.

Suite 32 bits du jeu Assault Suit Leynos (connu sous le nom de ‘Target Earth’ aux États-Unis) des années 1990 pour la console Sega® Megadrive™/Genesis™, la combinaison gagnante d’un gameplay de tir en run and gun sur le thème des méchas et d’une illustration inspirée de l’anime, a ensuite donné naissance à Assault Suit Leynos 2 pour la Sega® Saturn™ ainsi qu’au très apprécié préquel, Assault Suit Valken (Cybernator), pour la console Super Nintendo™ en 1992.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute, désormais entièrement localisé en plusieurs langues, s’appuie sur la formule gagnante, ajoutant des couches de stratégie grâce à de nouveaux systèmes, notamment des combinaisons d’assaut multiples et personnalisables, un éventail stupéfiant d’armes imaginatives et une fonction de difficulté à visée automatique qui s’adapte à l’habileté du joueur ! Les joueurs occidentaux de PlayStation et de Nintendo peuvent enfin découvrir l’histoire épique et la jouabilité endiablée qui ont fait la renommée de ce classique audacieux.

En l’an 2123 apr. J.-C., les colonies spatiales, confrontées à la menace de surpopulation, se révoltent contre les ordres venus de la Terre, déterminées à gagner en indépendance. Alors que les troubles politiques atteignent un niveau sans précédent, l’assassinat soudain du Premier Ministre de la fédération Zenes plonge la région dans une guerre totale contre la République voisine de Sanraal. Désespéré de renverser la vapeur, le Président de Sanraal donne un ordre spécial à la 12e Escouade des Combinaisons d’Assaut Spécial. Composée de fauteurs de troubles notoires et de délinquants, l’unité, communément appelée « La 12e SAS », se prépare à livrer la bataille ultime face à des obstacles insurmontables.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute est un shooter hardcore débordant de panache et d’intelligence, dans lequel les joueurs choisissent la combinaison d’assaut de leur prédilection et s’arment d’un arsenal varié d’armes pour naviguer à travers sept niveaux de chaos défiant toute logique. Personnalisez les paramètres de votre combinaison pour optimiser vos performances et débloquez des armes plus puissantes – y compris celles auparavant inaccessibles, rendues possibles grâce à des corrections de bugs modernes ! Choisissez judicieusement, car vos choix d’armement influencent votre champ de vision, la caméra effectuant des zooms automatiques pour capturer l’action en continu. Que vous préfériez le visée automatique ou manuelle, la difficulté s’ajustera au fil du temps pour faire apparaître des ennemis de plus en plus redoutables.

La sortie occidentale de Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute intègre une série de fonctionnalités d’amélioration de l’expérience utilisateur, adaptées à un public moderne :

Texte localisé : Pour la première fois, les joueurs peuvent consulter le texte en espagnol, allemand et français, en plus du japonais et de l’anglais.

: Corrigez vos erreurs fatales en rembobinant votre partie. Sauvegarde rapide / Chargement rapide : Affrontez chaque niveau difficile à l’heure qui vous convient.

: Personnalisez le jeu selon vos préférences. Tir rapide : Ajoute une intensité supplémentaire aux combats.

: Obtenez l’élan nécessaire pour ouvrir de nouvelles opportunités stratégiques. Durabilité accrue : Permet aux joueurs de subir un peu plus de dégâts en combat.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute sera disponible à l’achat en versions physique et numérique. La version numérique sera commercialisée à partir du 21 mars 2025 pour un prix de détail conseillé de 24,99 $ / 24,99 €, tandis que la version physique sera disponible à partir du 22 mai 2025 pour un MSRP de 34,99 $ / 34,99 €.