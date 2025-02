Le monde enchanté de Disney Dreamlight Valley s’apprête à accueillir une nouvelle vague de magie avec la mise à jour « Tales of Agrabah », prévue pour le 26 février 2025. Cette mise à jour promet d’emmener les joueurs dans un voyage inoubliable à travers le Royaume d’Agrabah, inspiré du classique Disney Aladdin. Avec de nouveaux personnages, des quêtes inédites, des améliorations de gameplay et des corrections de bugs, cette mise à jour est l’une des plus ambitieuses à ce jour. Voici tout ce que vous devez savoir !

Nouveautés de la mise à jour « Tales of Agrabah »

Un nouveau Royaume à explorer

Agrabah : Franchissez la porte du Royaume dans le Château des Rêves pour découvrir le marché animé d’Agrabah, inspiré du film Aladdin. Plongez dans l’ambiance vibrante de ce lieu mythique et rencontrez des personnages emblématiques.

Aladdin et Jasmine rejoignent la Vallée

Nouveaux personnages : Aladdin et Jasmine débarquent dans la Vallée, apportant avec eux des quêtes d’amitié et des récompenses majestueuses .

: Aladdin et Jasmine débarquent dans la Vallée, apportant avec eux des et des . Compagnon magique : Grâce à vos aventures dans le Royaume, débloquez un tapis volant comme compagnon pour explorer la Vallée en toute liberté.

Nouvelles mécaniques de jeu et quêtes

Gameplay furtif : Découvrez des mécaniques de jeu inédites axées sur la discrétion et la stratégie.

: Découvrez des mécaniques de jeu inédites axées sur la discrétion et la stratégie. Tapis de glisse personnalisé : Fabriquez votre propre Tapis de Glisse en Dreamlight pour parcourir la Vallée avec style.

: Fabriquez votre propre pour parcourir la Vallée avec style. Échoppe de gemmes : Une nouvelle échoppe fait son apparition, offrant des opportunités de commerce et de collection.

Le Sentier des Étoiles « Oasis »

Thème resort : Ce nouveau Sentier des Étoiles propose des récompenses inspirées des vacances, incluant des tenues, des meubles et même des accessoires pour vos compagnons animaux.

Événements saisonniers

Eggstravaganza : L’événement printanier revient ! Partez à la chasse aux trèfles et aux œufs dans la Vallée, débloquez des récompenses uniques et faites plaisir à WALL-E.

: L’événement printanier revient ! Partez à la chasse aux trèfles et aux œufs dans la Vallée, débloquez des récompenses uniques et faites plaisir à WALL-E. Défis DreamSnap : Les défis hebdomadaires s’adaptent au thème printanier, avec des récompenses pour égayer votre Vallée.

Nouveautés dans la Boutique de Picsou

Articles printaniers : De nouveaux objets thématiques font leur apparition, ainsi que des retours de classiques.

: De nouveaux objets thématiques font leur apparition, ainsi que des retours de classiques. Packs de Moonstones : Un nouveau pack limité inclut des Moonstones et un objet cosmétique saisonnier inspiré de la Vallée.

Améliorations et corrections de bugs

Cuisine

Barre de recherche : Trouvez facilement vos recettes préférées grâce à une nouvelle barre de recherche.

: Trouvez facilement vos recettes préférées grâce à une nouvelle barre de recherche. Onglets de tri : Les commandes de repas (restaurant ou quêtes) sont désormais plus faciles à repérer.

: Les commandes de repas (restaurant ou quêtes) sont désormais plus faciles à repérer. Mijoteuse : Préparez plusieurs plats en une seule fois en échange d’un peu de Dreamlight.

: Préparez plusieurs plats en une seule fois en échange d’un peu de Dreamlight. Optimisation des ressources : Les recettes utilisent désormais les ingrédients les plus abondants pour préserver vos ressources rares.

Interface utilisateur (UI)

Tags d’origine : Les objets de votre inventaire indiquent désormais leur provenance (Vallée, extensions, etc.).

: Les objets de votre inventaire indiquent désormais leur provenance (Vallée, extensions, etc.). Cadeaux préférés : Un indicateur signale les cadeaux préférés des villageois pour ne jamais manquer une occasion de leur faire plaisir.

Autres améliorations

Nouvelles Îles Flottantes : Quatre nouvelles îles font leur apparition dans les biomes de la Prairie Paisible , de la Plage Étincelante , de la Clairière de Confiance et des Terres Oubliées .

: Quatre nouvelles îles font leur apparition dans les biomes de la , de la , de la et des . Personnalisation des maisons : Ajoutez des pièces supplémentaires et ajustez leur taille pour encore plus de créativité.

: Ajoutez des pièces supplémentaires et ajustez leur taille pour encore plus de créativité. Boîtes aux lettres : Supprimez les boîtes aux lettres des maisons secondaires pour un design plus épuré.

: Supprimez les boîtes aux lettres des maisons secondaires pour un design plus épuré. Papiers peints : Nouvelle option pour décaler le centre des motifs, offrant plus de flexibilité en décoration intérieure.

Corrections de bugs

Problèmes de quêtes : Plusieurs bugs bloquant la progression de quêtes ont été résolus, notamment dans « The Timon Talk », « Old Enemies », et « A Deal with Ursula ».

: Plusieurs bugs bloquant la progression de quêtes ont été résolus, notamment dans « The Timon Talk », « Old Enemies », et « A Deal with Ursula ». Problèmes graphiques : Corrections d’affichage pour les animations, les vêtements et les objets.

: Corrections d’affichage pour les animations, les vêtements et les objets. Problèmes techniques : Résolution d’erreurs d’initialisation, de gels d’écran et de problèmes de chargement sur Steam/Steam Deck.

Correction d’un problème où un calamar placé au sol ne pouvait pas être ramassé.

Correction d’un problème empêchant les joueurs d’atteindre certaines parties de la Forteresse Déchue.

Correction d’un problème où le compteur de la mission Dreamlight « Attraper des poissons à Mythopia » ne comptabilisait pas correctement.

Correction d’un problème où la créature Pégase pouvait disparaître lorsqu’elle était poursuivie.

Correction d’un problème où le Sol Lumineux de Danse ne pouvait pas être retiré une fois placé dans certaines zones.

Correction d’un problème empêchant certains joueurs de recevoir leurs récompenses DreamSnap.

Correction d’un problème où la pluie n’apparaissait pas.

Correction d’un problème où l’animation de Mickey Mouse assis ne s’affichait pas correctement.

Correction des cas où les joueurs recevaient l’erreur d’initialisation « Initialization Error #101 ».

Correction d’un problème où les Stations d’Artisanat n’apparaissaient pas dans le menu des Meubles.

Correction d’un problème où la Veste du Premier Givre et la Veste du Dégel Printanier étaient mal catégorisées.

Correction d’un problème où les Compagnons Animaux placés dans des Maisons de Compagnons sur les Îles Flottantes n’apparaissaient pas.

Correction de certains meubles qui étaient mal étiquetés ou dont les étiquettes manquaient.

Correction d’un problème où les cinématiques et vidéos de tutoriel ne se chargeaient pas correctement sur Steam/Steam Deck.

Correction d’un problème où d’autres boutons ne se désactivaient pas pendant la fenêtre de confirmation « Tout annuler » en Mode Édition.

Correction d’un problème où les Bribes pouvaient entrer en collision avec les PNJ et les pousser.

Correction d’un problème où l’Arche de Ballons Scintillante avait un ballon de la mauvaise couleur mal placé.

Correction d’un problème où l’Avatar ne collisionnait pas avec une partie du rocher près de l’entrée de la Grotte Scellée.

Correction d’un problème où la Couronne d’Onyx était disponible par erreur dans la Boutique de Picsou.

Correction d’un problème où l’article de mobilier Rideaux Rouges ne pouvait pas être acheté dans la Boutique de Picsou.

Correction d’un problème où des objets pouvaient rester bloqués dans les piliers de chaque côté de l’entrée de la Boutique de Picsou.

Correction d’un problème où les objets ne pouvaient pas être retirés de l’Étang Hivernal une fois placés.

Correction d’un problème où deux vêtements portaient le même nom : « Robe du Premier Givre ». La robe bleue glacée est maintenant correctement nommée.

Correction d’un problème où certains vêtements pouvaient provoquer un affichage incorrect de l’Avatar après un changement rapide entre certains articles.

Correction d’un problème où la Montre de Poche et le Chapeau de Barde étaient dans la mauvaise section du menu des collections.

Correction de problèmes où certains vêtements s’incrustaient dans l’Avatar et d’autres articles de vêtements.

Correction d’un problème où des objets pouvaient apparaître dans la section rocheuse près du bord de la plage d’Ariel.

Correction d’un problème où l’objet mobilier Clairière des Archives affichait une flamme sans bougie.

Correction d’un problème où les étiquettes des objets du Chemin des Étoiles « Givre & Fées » étaient incorrectes.

Correction d’un problème où une récompense bonus dans le Chemin des Étoiles « Givre & Fées » avait un nom de remplacement temporaire.

Correction d’un problème où le jeu pouvait se figer lors de la collecte des récompenses du Chemin des Étoiles.

Correction d’un problème où des objets pouvaient tomber dans les Bloqueurs de Biome sur le pont entre les Biomes Everafter et Mythopia.

Correction d’un problème où les objets de quête placés sur l’Île Flottante ne pouvaient pas être retirés.

Corrections de quêtes :