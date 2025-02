– Plongez dès le 17 juin dans cette grande épopée dans l’univers iconique du TRON de Disney –

Le studio Bithell Games, Disney Games et le label d’édition Big Fan, créé par Devolver Digital, annoncent aujourd’hui la date de sortie de TRON: Catalyst. Le jeu d’aventure très narratif et bourré d’action amènera sa vue isométrique et son univers cybernétique captivant le 17 juin prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Découvrez la bande-annonce qui dévoile la date de sortie :

Cette nouvelle bande-annonce survitaminée met en scène Exo, le programme résilient et plein de ressources qui dispose de l’incroyable pouvoir de créer des boucles temporelles, un élément central de l’aventure hors norme proposée par TRON: Catalyst. Exo devra apprendre à contrôler ses mystérieux pouvoirs pour lever le voile sur le ‘Glitch’ étrange qui menace la Grille, tout en échappant à la poursuite de Conn, un agent malveillant du Core.

Au fil de ses différentes missions, Exo se baladera à pied ou sur son Light Cycle pour explorer, combattre et collecter les indices cruciaux qui l’aideront dans sa quête. Elle va devoir apprendre de ses erreurs, mais aussi naviguer entre les factions en guerre pour débloquer de nouveaux embranchements afin de découvrir l’ensemble des secrets de la Grille d’Arq. TRON: Catalyst vous permettra d’arpenter la Grille pour découvrir de nouveaux éléments sur cet univers si singulier, adoré des fans -grâce à son esthétique néorétro dopée au néon et son action trépidante.