Rockbeasts se prépare à faire son entrée sur Nintendo Switch plus tard en 2025. Annoncé aujourd’hui par l’éditeur Team17 et développé par Rockbeasts, ce nouveau titre propose une expérience inédite mêlant action, RPG et gestion, le tout dans un univers rock rétro des années 90.

Dans Rockbeasts, vous incarnez le manager d’un groupe de rock en devenir. Votre mission ? Transformer un groupe de marginaux en véritables rock stars. Le jeu se déroule à l’ère de la MTV, des hymnes rock et des coupes de cheveux douteuses, où chaque décision compte pour faire de votre formation soit des rebelles du rock, soit des vendeurs de disques sans âme.

L’histoire, écrite avec une touche de dark comedy et signée par le scénariste ayant travaillé sur Witcher 3, Cyberpunk 2077 et The Blood of Dawnwalker, met en scène une intrigue où vous devez changer le monde de la musique. Vous signez avec un label qui prône la liberté créative, mais sans pour autant devenir des produits commerciaux. La route vers le succès est semée d’embûches : entre la sélection du lieu de concert, la préparation du set et la gestion de l’équipe, vous devrez veiller à ce que chaque concert, même s’il débute dans un sous-sol crasseux, vous rapproche de la célébrité.

Le jeu promet une profondeur remarquable grâce à un système de personnalisation unique. Vous pouvez créer vos propres dés, assembler votre deck pour les combats au tour par tour et débloquer des synergies uniques liées aux capacités spéciales de chaque membre du groupe. Plus de 100 personnages et 90 lieux ont été minutieusement conçus pour offrir une expérience riche et variée, où chaque choix influence le destin de votre formation et façonne votre propre légende rock.

Les combats ne se limitent pas au simple affrontement classique : affrontez des adversaires en mode « smash and dash » et utilisez des techniques de parade et de coups de disque pour prendre l’avantage. De plus, le jeu intègre des éléments narratifs forts, avec une histoire qui évolue en fonction des décisions prises par le joueur, vous permettant de construire votre propre légende de manager rock.

Le casting vocal comprend des comédiens connus issus de jeux tels que Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Metaphor ReFantazio et Alan Wake II, apportant une dimension supplémentaire à l’immersion.

Rafal et Bartek, membres de l’équipe Lichthund, ont déclaré aujourd’hui :

« Ça fait longtemps qu’on y pense, et nous pouvons enfin présenter Rockbeasts au monde. Depuis sa conception initiale, nous savions que ce jeu serait différent – notre approche du gameplay de gestion en RPG avec une touche de dramedy et une musique incroyable. Nous avons mis tout notre cœur dans chaque détail, et nous avons hâte que les joueurs plongent dans l’aventure et créent leurs propres histoires inoubliables. Il est temps de faire la fête comme en 1993. »

Avec son mélange d’action, de gestion et d’humour, Rockbeasts s’annonce comme un titre incontournable pour les amateurs de rock et de jeux de gestion. Préparez-vous à mener votre groupe de marginaux vers la gloire sur Nintendo Switch et à écrire votre propre chapitre dans l’histoire du rock.