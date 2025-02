Shieldwall est un jeu de stratégie en temps réel qui nous permet de revivre les grandes heures de l’Empire romain. Développé par les Russes de Nezon Production, il a débarqué le 8 février 2025 sur notre eShop au prix de dix-huit euros. Est-ce la nouvelle référence pour les passionnés d’Histoire ?

Un jeu au potentiel énorme…

Shieldwall est un jeu qui permet de revivre les grandes heures de l’Empire romain. Nous incarnons un commandant de l’armée qui doit anéantir ses adversaires.

Il s’agit d’un jeu de type capture de drapeau à la première personne, où chaque zone contrôlée nous permet de gagner de l’argent. De l’argent qui nous permet ensuite d’acheter des unités militaires ainsi que des améliorations.

Il y a quatre unités militaires : trois qui vous suivront pour vous battre (légionnaire, lancier, milicien), et une qui restera dans l’une de vos bases afin de la défendre. Les unités sont globalement identiques et même après avoir terminé le jeu, nous ne voyons pas trop la différence entre chaque unité (nous recrutons toujours la plus chère par principe).

Notre armée nous suivra aveuglément, et nous pouvons lui donner plusieurs ordres différents, mais globalement elle va charger sur l’adversaire ou bien rester à nos côtés.

Il y a quelques améliorations qui permettent par exemple d’envoyer des lances aux adversaires ou encore de créer un porte-étendard capable de soigner (légèrement) nos troupes.

En tant que commandant, nous pouvons aussi attaquer les adversaires, viser les adversaires pour les tirs (de lance), et se défendre des coups. Se battre aux côtés de nos troupes nous donne de l’expérience qui permet d’améliorer nos compétences passives (pour gagner plus d’or ou renforcer nos troupes).

Shieldwall est composé de plusieurs niveaux qui vont nous mener dans plusieurs batailles de l’Empire romain… Du moins, en théorie. En réalité, nous arpentons des niveaux plus ou moins similaires, sur des cartes qui se ressemblent énormément.

Nous gagnons soit en éliminant tous les adversaires, soit en ayant le plus de points à la fin du temps imparti. Nous perdons quand nous n’avons plus aucun drapeau où réapparaître.

Le jeu avait tout d’une pépite… Il possède un gameplay simple mais accrocheur qui dans la forme, nous rappelle un peu notre enfance quand nous imitions les grandes batailles historiques à l’aide de figurines.

Nous étions très enthousiastes pendant les premières minutes… avant de nous apercevoir que le jeu n’avait finalement aucun contenu. Déjà, et c’est peut-être le plus important pour un jeu de stratégie : le gameplay n’évolue plus après le premier niveau.

… Mais qui s’avère très décevant

Il y a bien quelques petites différences minimes à chaque bataille. Parfois il y aura trois ennemis à vaincre au lieu de deux, parfois un ennemi démarrera avec plus de points que les autres. Il y a même un moment où nous démarrons sur un navire.

Cependant, ces détails sont subtils et ne changent rien à nos parties. Il n’y a pas de nouvelles unités, de nouvelles améliorations et tous les niveaux se ressemblent. Dès lors, les parties se répètent et l’ennui efface le fun des premières minutes.

Nous comprenons très rapidement que l’IA n’est pas d’une intelligence folle. Cette dernière veut frapper des ennemis, peu importe lesquels, et il suffit d’amener une armée adverse sur un autre ennemi pour les distraire et récupérer chaque drapeau.

Le nombre maximum d’unités, fixé à vingt soldats, est frustrant. Comme les unités défensives restent dans la base, nous partons forcément avec un désavantage si nous essayons de protéger nos drapeaux. Résultat, Shieldwall n’est pas vraiment stratégique et nous demande d’attaquer les adversaires en boucle jusqu’à la victoire finale.

Nous pouvons attaquer avec notre personnage, mais la maniabilité de celui-ci est douteuse et donne l’impression d’être inutile.

C’est vraiment dommage, car le titre possède un vrai potentiel, une base historique qui est toujours efficace, ainsi qu’un début de gameplay prometteur.

Que ce soit à dix-huit ou à cinq euros, et malgré sa durée de vie assez importante, nous ne pouvons vous recommander ce jeu qui traînera très rapidement au fin fond de votre catalogue de jeux.

Les graphismes, bien que de qualité bien moindre par rapport à la version PC, sont sympathiques. Ils donnent vraiment un côté « jouet » à nos armées qui fonctionne très bien et détonne par rapport à d’autres jeux de stratégie.

La musique est intéressante… à condition que vous n’ayez jamais joué à Realpolitiks. En effet, et c’est assez étonnant… mais c’est la même musique ! Encore plus étonnant, nous avons déjà testé en 2022 un jeu sur l’Empire romain qui utilisait lui aussi la musique de Realpolitiks !

Il n’y a aucun problème à utiliser une musique libre de droit… Cependant, c’est la troisième fois qu’elle se retrouve dans un jeu de stratégie (peut-être plus, qui sait) et la deuxième fois pour un jeu sur l’Empire romain…

Malgré tout, ceux qui ne connaissent pas les deux jeux cités précédemment pourront aimer cette musique à la fois épique et passe-partout.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes de gameplay réalisée par nos soins.