L’onde de choc est énorme : Warner Bros. Games vient d’annoncer la fermeture de trois studios majeurs, mettant un terme à plusieurs projets en développement. Monolith Productions, Player First Games et WB San Diego sont ainsi rayés de la carte, et avec eux disparaît le jeu Wonder Woman, qui ne verra finalement jamais le jour.

Cette décision brutale, confirmée par Jason Schreier de Bloomberg, s’inscrit dans un contexte difficile pour l’éditeur, qui peine à concrétiser ses ambitions en matière de jeux live-service.

Monolith Productions, la fin d’un studio

Connu pour la saga La Terre du Milieu et son révolutionnaire Nemesis System, Monolith Productions avait annoncé en grande pompe un jeu Wonder Woman en 2021. Mais depuis, le silence radio autour du projet laissait planer un sérieux doute. Désormais, c’est officiel : le développement est abandonné, et le studio ferme définitivement ses portes.

Warner Bros. Games s’est justifié dans un communiqué en expliquant que cette décision ne reflétait pas le talent des équipes, mais résultait d’un changement stratégique visant à se recentrer sur ses franchises phares : Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones.

Player First Games et WB San Diego disparaissent aussi

Autre victime : Player First Games, le studio derrière MultiVersus. Le jeu de combat en ligne, qui avait fait un démarrage fulgurant avant de voir son engouement s’effondrer, devait faire son grand retour en 2024 après une longue période de refonte. Avec la fermeture du studio, l’avenir de MultiVersus est désormais incertain.

Enfin, WB San Diego ferme également ses portes. Moins médiatisé, le studio n’avait pas de projet majeur connu du grand public, mais sa disparition s’ajoute à la vague de restructuration en cours.

Warner Bros. Games en mode survie

Ces fermetures interviennent après une série d’échecs pour Warner Bros. Games. En 2024, Suicide Squad: Kill the Justice League a été un désastre commercial, coûtant près de 200 millions de dollars à l’éditeur. D’autres tentatives de jeux multijoueurs, comme Harry Potter: Champions de Quidditch, n’ont pas trouvé leur public.

Avec un catalogue déjà limité et des projets live-service qui peinent à convaincre, Warner Bros. Games semble désormais en mode survie. Cette vague de licenciements et d’annulations pourrait même annoncer une future vente de la division jeu vidéo, l’éditeur cherchant à limiter la casse financière.

Rocksteady et NetherRealm en sursis ?

Si Rocksteady Studios (Batman Arkham, Suicide Squad) et NetherRealm Studios (Mortal Kombat) ne sont pas touchés pour l’instant, la question demeure : pour combien de temps ?

Des rumeurs évoquent déjà un nouveau projet Batman chez Rocksteady, tandis que WB Games Montréal plancherait sur un jeu Game of Thrones. Mais à ce rythme, l’avenir de ces studios dépendra surtout de la rentabilité des prochains jeux.

Une chose est sûre : Warner Bros. Games traverse l’une des crises les plus graves de son histoire, et l’industrie du jeu vidéo perd avec Monolith un studio culte qui avait su marquer son époque.