Sorti en 2022, Mario + Rabbids Sparks of Hope était la suite tant attendue de Mario + Rabbids Kingdom Battle, un succès surprise de 2017 qui avait su conquérir les joueurs et la critique. Pourtant, malgré des retours critiques très positifs, Sparks of Hope n’a pas connu le même engouement commercial, une situation qui a été difficile à encaisser pour l’équipe de développement.

Dans une récente interview avec VGC, Davide Soliani, co-créateur de la franchise et ancien directeur créatif chez Ubisoft, s’est confié sur la réception mitigée du jeu et les déclarations d’Ubisoft concernant ses ventes décevantes.

Un message « blessant » pour l’équipe

En janvier 2023, Ubisoft annonçait dans son rapport financier que les ventes de Sparks of Hope avaient été « nettement et étonnamment plus faibles que prévu ». Malgré la qualité du jeu reconnue par l’éditeur lui-même, ces commentaires ont eu un impact sur le moral des développeurs.

« Le message que nous avons reçu sur les performances du jeu a été un peu blessant pour le moral de l’équipe. Nous venions de terminer trois ans et demi de développement, totalement engagés à créer un excellent jeu. Alors bien sûr, ce n’était pas le genre de message que nous voulions recevoir. » – Davide Soliani

Même si cette déclaration a été difficile à encaisser, Soliani relativise en expliquant que chaque équipe de développement est fière de son travail et recherche naturellement des encouragements, ce qui leur a manqué à ce moment-là.

« C’était un peu dur, mais rien de dramatique. C’est normal… chaque équipe de développement est fière de ce qu’elle crée et cherche toujours des mots d’encouragement, ce qui, dans cette situation, aurait peut-être été nécessaire. »

Un développement plus complexe que le premier jeu

L’une des raisons qui expliquent la difficulté du lancement de Sparks of Hope est la pression énorme engendrée par le succès du premier opus. Contrairement à Kingdom Battle, où Ubisoft Milan avait bénéficié d’une grande liberté car personne n’attendait rien du projet, la suite a dû composer avec des attentes élevées et une ambition plus grande.

« Avec le premier jeu, personne ne me freinait vraiment. Personne n’attendait quoi que ce soit de Kingdom Battle, j’avais donc beaucoup de liberté. Mais parce qu’il a été un grand succès, Sparks of Hope a été bien plus difficile à développer. Il y avait trop de suranalyse autour du projet. »

Soliani explique également que le contexte du marché a changé entre les deux jeux. Durant la période COVID, les ventes de jeux vidéo étaient boostées par le confinement, ce qui a contribué au succès de Kingdom Battle. En revanche, Sparks of Hope est sorti à un moment où le marché avait repris une dynamique plus classique.

« Je ne peux pas partager les chiffres de ventes, mais le jeu continue de se vendre et suit une trajectoire similaire à Kingdom Battle, à l’exception de l’effet COVID. Pendant cette période, tous les jeux bénéficiaient d’une augmentation de 30 % des ventes simplement parce que les gens étaient bloqués chez eux. »

L’avenir : une nouvelle aventure avec son propre studio

Suite à la réception de Sparks of Hope, Davide Soliani a quitté Ubisoft pour fonder Day 4 Night, un studio indépendant. Bien qu’aucun projet n’ait encore été annoncé, il se dit ouvert à collaborer avec Nintendo à nouveau.

« Mon nouveau studio est indépendant, donc si un jour Nintendo frappe à notre porte, je pense que Christian Cantamessa (scénariste) et moi répondrons avec plaisir. »

Malgré les défis et la pression rencontrés durant le développement de Sparks of Hope, Soliani garde un profond attachement à Nintendo et à l’univers de Mario + The Lapins Crétins. Son prochain projet pourrait bien être une nouvelle lettre d’amour aux jeux vidéo et à la créativité.

En attendant, Mario + Rabbids Sparks of Hope reste disponible sur Nintendo Switch, et continue de séduire de nouveaux joueurs.