Faites hurler les moteurs pour la saison 2025 ! Vivez toute l’authenticité de MotoGP avec une bande-son retravaillée et des défis haletants. Entraînez-vous à de nouvelles disciplines avec le mode Race Off et optez pour une expérience Arcade ou Pro.

Milestone a officiellement annoncé que MotoGP 25 sortira sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès le 30 avril 2025.

Cette nouvelle édition de la célèbre simulation de course inclura tous les pilotes et circuits de la saison 2025, couvrant les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3. Parmi les circuits présents, on retrouvera notamment Brno en Tchéquie et Balaton Park en Hongrie.

Nouveautés et fonctionnalités