Voici le top des ventes de la semaine (du 17 janvier au 23 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

SOFTWARE

Sega frappe fort cette semaine avec le lancement de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, qui s’impose directement aux deux premières places du classement. La version PS5 domine avec 68 219 copies, suivie de la PS4 à 36 942 unités. Un démarrage solide, bien que légèrement en dessous des débuts de Like a Dragon: Infinite Wealth sorti un an plus tôt.

Derrière, Nintendo continue de régner sur les ventes sur la durée. Donkey Kong Country Returns HD garde une belle place sur le podium avec 10 714 unités, dépassant déjà les 200 000 exemplaires vendus. Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party: Jamboree confirment leur statut d’incontournables en dépassant les 6,2 millions et 1,2 million respectivement.

La surprise vient du retour en force de Nintendo Switch Sports (+78%) et It Takes Two (+75%), probablement boostés par des promotions ou une mise en avant récente. À l’inverse, Pokémon Écarlate / Violet et Animal Crossing: New Horizons continuent leur déclin logique, mais restent des valeurs sûres du marché.

01./00. [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) – 68.219 / NEW

02./00. [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) – 36.942 / NEW

03./01. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 10.714 / 206.163 (-27%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.418 / 6.259.102 (-3%)

05./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 9.988 / 1.199.061 (-28%)

06./15. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 4.659 / 1.551.593 (+78%)

07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.424 / 3.815.718 (-14%)

08./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 3.855 / 8.077.233 (-24%)

09./19. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) – 3.359 / 125.648 (+75%)

10./07. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 2.932 / 5.526.005 (-22%)

HARDWARE