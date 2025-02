Vous avez passé un bon mois de février ? Nous revoilà pour notre article des sélections des promotions ! Il n’y avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent cette semaine, avec une majorité de promotion qui se termine dans quelques jours… Mais voici notre petite sélection, faite comme chaque semaine avec amour et bienveillance.

Capes

23,99€ au lieu de 39,99€

Première promotion digne de ce nom pour Capes ! Le jeu est disponible sur l’eShop à 23,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 12 mars.

Capes est un jeu de stratégie au tour par tour qui s’inspire très fortement de l’univers des comics. Nous incarnons une équipe qui ressemble très fortement aux X-Men afin d’aller sauver le monde ! Facile à prendre en main, avec une durée de vie conséquente (une vingtaine d’heures), il y a de quoi s’amuser sur ce jeu indépendant ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Have a Nice Death

12,49€ au lieu de 24,99€

Have a Nice Death est disponible sur l’eShop jusqu’au 6 mars au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€.

Have a Nice Death est un superbe roguelike metroidvania au gameplay nerveux et truffé d’humour ! En plus du gameplay terriblement addictif, le jeu a une direction artistique exceptionnelle qui font de lui un must have des jeux d’action. Et le jeu vient d’un studio français ! Nous lui avions donné la note de 8,2 sur 10.

Flat Heroes

0,99€ au lieu de 9,99€

Voilà notre petit jeu de la semaine à un euro. Flat Heroes est disponible à seulement 0,99€ sur l’eShop au lieu de 9,99€. La promotion dure jusqu’au 24 mars.

Flat Heroes est un jeu de platforme et d’arcade dans lequel vous incarnez un petit carré qui essaie de survivre. Le jeu, avec son très bon gameplay, sa patte minimaliste et sa difficulté progressive, est une parfaite expérience avec une durée de vie très intéressante (5 heures environ en ligne droite) pour seulement un euro. Notre testeur lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Inkulinati

13,74€ au lieu de 24,99€

Voilà un jeu surprenant que nous vous proposons cette semaine : Inkulinati est sur l’eShop à 13,74€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 12 mars.

Inkulinati est un tactical RPG en 2D assez étonnant. En plus d’être un jeu au gameplay sympathique, il est terriblement drôle ! Si vous êtes sensibles à l’humour absurde, notamment à celui de la troupe britannique des Monty Python, vous devriez peut-être checker notre test. Nous lui avions mis la très bonne note de 8 sur 10 !

Little Noah: Scion of Paradise

4,49€ au lieu de 14,99€

Nous terminons avec Little Noah: Scion of Paradise. Il est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 12 mars (lui aussi).

Little Noah: Scion of Paradise est un roguelite d’aventure parfait pour les non-initiés. Le jeu est très sympathique et propose une aventure simple à prendre en main. Il possède aussi des graphismes mignons très attrayants. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10 à sa sortie.

