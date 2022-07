Annoncé lors du direct du 28 juin 2022 et sorti directement dans la foulée, Little Noah: Scion of Paradise pointe le bout de son nez sur Nintendo Switch. Développé par Cygames et Grounding, le gameplay est orienté aventure et rogue-lite, dans un univers qui semble mignon et chatoyant au premier abord. Allons voir cela un peu plus en détail.

Une arrivée fracassante

Little Noah est le nom de notre jeune aventurière qui est une alchimiste prodige. Sur les traces de son père, elle sillonne les cieux du grand royaume de Manapolis à bord de son aéronef. Lorsqu’au loin se dessinent d’étranges ruines, un chat mystérieux va apparaître sur son vaisseau. Celui-ci la prenant pour une voleuse de trésor, il utilise ses pouvoirs pour faire se lever une tempête qui enverra son vaisseau d’écraser droit sur les ruines. Noah ne compte pas rester les bras croisés et se met en quête d’explorer les ruines et ses mystérieux donjons pour trouver de quoi réparer son aéronef. Elle retombera sur cet étrange chat qui sera très rapidement renommé par ses soins sous le nom de Zipper. Ces deux personnages iront dans les tréfonds des ruines afin d’en découvrir le secret.

Bienvenue dans la faille de l’invocateur

En tant qu’alchimiste, Noah a la faculté de créer de petites créatures. Habituellement nommées les Champions, celles de Noah portent le nom d’Astraux. Ces créatures lui serviront de soldats pour attaquer les ennemis qu’elle trouvera au cours de son périple. Noah ne peut disposer que de cinq Astraux pour effectuer des attaques de base (avec la touche Y) ainsi que de deux Astraux supplémentaires pour déclencher des attaques spéciales (avec la touche X). Chaque attaque “consomme” un Astral et enclenche un court délai de récupération. De ce fait, vous pouvez lancer cinq attaques consécutives de cinq Astraux différents avant de devoir attendre un petit temps pour enchaîner. Ces créatures peuvent être équipées depuis le menu et vous pouvez réarranger leur ordre et leur fonction (attaque de base ou spéciale) quand vous le souhaitez. Noah obtient de nouveaux Astraux en ouvrant des coffres ou des marmites d’alchimie. Vous pourrez aussi en obtenir via le marchand en le débloquant un peu plus loin dans l’aventure. Il est possible d’obtenir plusieurs fois la même créature, ce qui augmente sa puissance et son niveau, sur un maximum de trois pour l’avoir au niveau maximum.

Les Astraux ont tous une façon d’attaquer différente (devant, en ligne, vers le haut, vers le bas, etc…) ainsi qu’un élément (feu, vent ou glace). L’ordre d’attaque est donc important pour ne pas vous retrouver à repousser vos ennemis avec votre première attaque et que les suivantes ne fassent pas mouche. Les Astraux ont également un rang en étoile (de un à trois) ce qui indique leur rareté mais aussi leur force et la puissance de leurs attaques. Vous essayerez donc le plus souvent d’optimiser l’ordre de vos Astraux et de croiser les doigts pour obtenir le plus de trois étoiles. En parallèle, vous trouverez des accessoires qui viendront renforcer Noah ou booster vos Astraux. Les accessoires s’équipent automatiquement et se cumulent sans contrepartie. Vous tomberez régulièrement sur des cristaux où vous pourrez améliorer assez drastiquement vos statistiques de vie et de dégâts. A côté de cela, les ennemis vous laissent de l’or quand vous les éliminez et vous serez satisfait de voir votre portefeuille rempli lorsque vous tomberez sur un marchand. Enfin, dernière chose et pas des moindres, frapper les ennemis vous fait monter une jauge d’énergie appelée Anima. Lorsque celle-ci est pleine, vous pourrez activer un pouvoir spécial qui déchainera votre puissance et vous rendra insensible pendant la durée de l’animation, plutôt pratique pour infliger de gros dégâts sans rien subir lors de phases un peu complexes.

Quand l’aventure vous appelle

Maintenant que nous avons vu comment se déroule la partie combat, voyons un peu l’exploration. Noah se déplace de plateforme en plateforme et dispose au départ d’un simple saut et d’une esquive. Vous débloquerez plus tard un double saut ainsi que des dashs supplémentaires. Vous vous déplacez de salles en salles, certaines vous demandant d’éliminer vos ennemis en un certain temps ou sans vous faire toucher, d’autres contiennent juste des bonus sans ennemis ou des pièges à éviter pour atteindre un coffre. L’une des salles du niveau contient un portail vous emmenant au niveau suivant. Vous pouvez le chercher en priorité ou préférer explorer toutes les salles pour récupérer le plus d’accessoires et Astraux possibles pour vous renforcer. La disposition des salles et leur nombre sont complètement aléatoires à chaque descente dans les ruines. Cependant, vous aurez toujours le schéma suivant sur les 5 zones proposées par le jeu : 2 niveaux classiques, un niveau mini-boss, un niveau classique, un niveau boss de fin de zone. Les niveaux mini-boss et boss ne se composent que d’une seule et unique grande salle dans laquelle vous devrez apprendre les différents schémas d’attaque de votre ennemi pour les éviter et trouver les bons moments pour attaquer en toute tranquillité.

Néanmoins, vos premières descentes ne seront pas forcément signes de réussite et vous devrez faire face à quelques échecs. Ce qu’il faut savoir, ce que vous perdez votre or ainsi que tous les accessoires, cristaux et Astraux que vous aurez récupéré. En revanche, éliminer les boss et mini-boss vous octroie deux monnaies que vous conservez, les reliques et le mana. En plus de cela, à chaque mort, tous les éléments que vous aurez obtenus seront convertis en mana, ce qui viendra quelque peu gonfler cette ressource si jamais vous avez du mal à terrasser les premiers gros adversaires.

D&CO

Une fois mort, vous êtes mystérieusement rapatrié au tout début des ruines, près de votre aéronef. Et c’est dans ce hub que vous allez pouvoir dépenser tout votre mana. Découpé en plusieurs catégories, vous allez pouvoir choisir d’augmenter votre force, votre nombre de points de vie, de débloquer le marchand, des marmites supplémentaires, des potions, de nouveaux Astraux et accessoires et j’en passe. A savoir que chacune de ces améliorations est permanente et ne disparaît pas quand vous mourez. Il ne faut donc pas être radin en mana et le dépenser dès que vous le pouvez. Bien évidemment, plus les améliorations sont puissantes et utiles, plus elles sont chères.

Lors de votre exploration, vous allez également ramasser des objets appelés des cadeaux. Chaque cadeau a un rang de rareté allant de une à 6 étoiles. Ceux-ci sont conservés après vos morts et vous permettent d’améliorer de manière permanente vos Astraux. Bien que l’obtention des Astraux soit aléatoire, tomber sur un que vous avez amélioré à fond vous aidera grandement dans votre exploration. Les améliorations augmentent les dégâts et certains effets élémentaires ou réduisent le temps de recharge des attaques. Les cadeaux peuvent aussi être donnés à Zipper (le chat qui vous accompagne) pour rendre vos excursions plus rentables avec davantage d’accessoires et Astraux sur votre route. Le hub vous permet aussi de récupérer de l’or et d’obtenir des hauts-faits en fonction de vos exploits. Chaque haut-fait vous récompense d’une statue que vous pourrez exposer pour augmenter une caractéristique en particulier (plus de points de vie, plus d’attaque, plus de gain d’or, etc…). Vous ne pourrez en exposer qu’une seule au début et jusqu’à cinq lorsque tout aura été débloqué. Certains hauts-faits viendront proposer de nouvelles tenues à votre héroïne. Ces tenues apportent quelques maigres bonus, influent sur les dégâts de base de vos Astraux et viennent surtout modifier le style d’attaque de votre Anima ainsi que son élément.

On est repartis pour un tour

Little Noah: Scion of Paradise propose des graphismes sympathiques et mignons tout en restant sobre. C’est propre et soigné, tout en restant basique dans le level-design. Chacune des zones que vous allez parcourir aura une thématique ce qui permet de s’y retrouver dans sa progression. Mais on se lasse assez rapidement des décors car tout se ressemble au final. Il en va de même pour la bande-son. Très mignonne et posée, elle colle parfaitement au jeu et varie en fonction des salles et des boss, mais tout reste très cyclique et répétitif. En revanche, elle reste agréable à l’oreille et ne vient pas hanter vos nuits. De son côté, le bestiaire est assez riche sans être non plus trop chargé ce qui est bien pensé pour parvenir à connaître tous les Astraux et Champions, les affronter correctement et savoir comment gérer ses combos. Par contre, une chose nous a marqué et quelques fois dérangé au niveau des déplacements, le saut semble être trop court de temps à autre ce qui est frustrant quand on doit s’y reprendre à plusieurs fois pour passer une simple plateforme. C’est vraiment une histoire de pixels mais lorsque cela arrive à plusieurs reprises, cela gâche un peu le plaisir.

Le jeu vous propose deux fins. Une quand vous battez le boss final de la cinquième zone et qui vous laisse sur le fameux “A suivre…”. La deuxième fin est bien plus exigeante car elle vous demande de réparer le vaisseau entièrement (tel ce qui était convenu dès le départ en fait). Toutefois, dans les quelques runs que nous avons réalisé avec un bon nombre de bonus, nous avons compté qu’il fallait à peu près 1h20 pour atteindre et battre le boss de fin. Cela nous apporte environ 6000 de mana, ce qui équivaut à une amélioration finale du vaisseau. Il vous faut donc battre le boss de fin à de multiples reprises pour réparer entièrement le vaisseau et obtenir la vraie fin. Un vrai challenge en soi qui motivera les fans du genre mais qui risque d’en rebuter certains. Même sans aller jusqu’à cet extrême, le jeu propose une durée de vie plutôt correcte et le fait de tabasser en boucle tout ce qui bouge offre un bon défouloir.

Conclusion 7.7 /10 Little Noah: Scion of Paradise est un petit rogue-lite d’aventure peu exigeant. Il permet aux joueurs non-initiés de découvrir le genre sans se casser les dents ni se retrouver frustrés. Toutefois, les mécaniques proposées restent basiques et les pics de difficulté sont quasi inexistants puisque vous allez vous renforcer naturellement en jouant. La réelle difficulté étant de continuer à farmer après avoir fini le jeu, nous avons là un très bon jeu pour passer le temps mais qui a du mal à nous faire rester sur le titre après coup. Avec son bas prix, il s’agit d’un bon investissement si vous cherchez de quoi vous défouler l’histoire de quelques jours. LES PLUS Très simple à prendre en main

Très simple à prendre en main Découvrir les rogue-lite sans pression

Découvrir les rogue-lite sans pression L’univers et l’ambiance sont mignons

L’univers et l’ambiance sont mignons La variété des options sur chaque run

La variété des options sur chaque run Graphiquement propre, soigné et fluide LES MOINS Il faut beaucoup farmer pour la vraie fin

Il faut beaucoup farmer pour la vraie fin Parfois un peu trop simple

