Clear River Games, en partenariat avec l’éditeur japonais City Connection, a annoncé aujourd’hui la sortie du jeu d’aventure rétro de Takaya Imamura, OMEGA 6 The Triangle Stars™, disponible dès à présent sur PC et Nintendo® Switch™.





OMEGA 6 The Triangle Stars est une cocréation de Takaya Imamura (Star Fox, F-Zero, The Legend of Zelda) et des développeurs Happymeal et Pleocene. Le jeu adapte le manga de science-fiction d’Imamura intitulé OMEGA 6, qui se déroule dans un lointain futur où la Terre est désormais un endroit très peuplé. Les joueurs suivent l’histoire des héros humanoïdes Thunder et Kyla qui ont pour mission de trouver une nouvelle planète qui pourrait accueillir l’humanité, dans un contexte où la surpopulation sur Terre menace son existence même.

Connu pour avoir créé le design de certains des personnages les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo durant ses trois décennies passées chez Nintendo, Imamura-san apporte sa touche espiègle au dessin et aux personnages d’OMEGA 6 The Triangle Stars, avec plus de 100 personnages excentriques et surnaturels à rencontrer sur trois planètes différentes. Les joueurs apprécieront d’emblée le magnifique pixel art de style 16 bits ainsi que la bande-son d’une autre ancienne de Nintendo, Shinobu Amayake (Wario’s Woods, Stunt Race FX, Pokémon Ranger). « J’ai pris énormément de plaisir à donner vie à mon manga, OMEGA 6, sous forme de jeu vidéo avec OMEGA 6 The Triangle Stars », a déclaré le créateur du jeu, Takaya Imamura. « L’art et les jeux vidéo sont les pierres angulaires de ma vie professionnelle, alors c’est merveilleux de pouvoir marier les deux. J’espère que les joueurs savoureront cette aventure dans l’univers d’OMEGA 6. » Mélange de jeu d’aventure classique, de RPG et de bande dessinée interactive, OMEGA 6 The Triangle Stars propose dès aujourd’hui son cocktail d’action, d’humour et de frissons intergalactiques. Les fans du manga qui souhaitent profiter d’OMEGA 6 dans la langue de Shakespeare peuvent également se frotter les mains, car Dark Horse Comics® a confirmé la publication, dans le courant de l’année, de cette histoire enfin en anglais.

OMEGA 6 The Triangle Stars est dès à présent disponible sur PC et Nintendo Switch, avec une réduction de 40 % disponible pour le lancement numérique. Une version physique d’OMEGA 6 The Triangle Stars est aussi d’ores et déjà disponible en Europe et débarquera bientôt en Amérique du Nord grâce à Limited Run Games. Cette année verra également la sortie d’une édition Deluxe que vous pouvez précommander dès aujourd’hui.