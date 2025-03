– Précommandez l’édition Deluxe numérique à partir du 3 mars pour commencer à jouer jusqu’à 5 jours en avance* ! –

SEGA®️ a annoncé aujourd’hui que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 sortira en Europe et en Amérique du Nord le 5 août 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, et sur la famille de consoles Nintendo Switch.

Pour l’occasion, une nouvelle bande-annonce présente l’arc du Quartier des plaisirs dans le mode Histoire :

Devenez la lame qui pourfend les démons !

The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de combat en arène captivant développé par CyberConnect2 qui s’appuie sur le jeu d’origine Hinokami Chronicles, dont les ventes cumulées d’exemplaires physiques et numériques ont dépassé les 4 millions d’unités dans le monde entier.

Le mode Histoire de cette suite reprendra là où le précédent opus s’est arrêté pour permettre aux fans d’endosser à nouveau le rôle de Kamado Tanjirô. Cette fois, les fans pourront revivre bon nombre des moments palpitants des arcs du « Quartier des plaisirs », du « Village des forgerons » et de « l’Entraînement des piliers ».

Le mode VS est plus riche que jamais, avec plus de 40 personnages jouables disponibles dont Tokitô Muichirô et Mitsuri Kanroji, deux Hashira qui ont courageusement combattu deux lunes supérieures des Douze Lunes Démoniaques !

Vous retrouverez également l’ensemble des personnages du jeu d’origine Hinokami Chronicles, notamment les démons qui avaient été ajoutés dans les mises à jour gratuites après le lancement du jeu, mais aussi les personnages de l’arc du Quartier des plaisirs qui faisaient partie, au départ, du DLC payant du premier opus. Les neuf Hashira, qui disposent du plus haut rang de la Demon Slayer Corps., seront également de la partie en tant que personnages jouables.

Informations sur les éditions du jeu bientôt disponibles à la commande

Les précommandes numériques seront lancées ce lundi 3 mars 2025 pour les plateformes PlayStation, Xbox et Steam. La version Switch suivra un peu plus tard.

Édition Deluxe numérique (Prix public conseillé : 69,99 €)

Précommander l’édition Deluxe numérique vous permettra d’obtenir :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

4 clés de déblocage de personnages : Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi et Himejima Gyômei

Une voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures : Akaza, Daki, Gyûtarô, Zohakuten, Gyokko

3 tenues de combat : le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen

Bonus de précommande : l’Accès en Avance* permettra de jouer au jeu à partir du 31 juillet 2025 et 2 clés de déblocage de personnages**, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji

Édition Standard numérique (Prix public conseillé : 59,99 €)

L’édition Standard numérique comprend les éléments suivants :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu* : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

Bonnus de précommande : 2 clés de déblocage de personnages**, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji

*La Digital Deluxe Edition doit être précommandée avant le 5 août 2025. Non disponible sur Nintendo Switch.

**Uniquement disponible jusqu’au lancement du jeu le 5 août 2025

Édition Physique (Prix public conseillé : 59,99 €)

Une édition physique de The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant en précommande. Cette version contient :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages*** : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri

Bonus de données de sauvegarde liées

Enfin, les objets bonus suivants seront disponibles pour les joueurs possédant des données de sauvegarde de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ou Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Bonus pour les données de sauvegarde de The Hinokami Chronicles : 6 clés de déblocage de personnages de l’académie Kimetsu : Kamado Tanjirô, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Kochô Shinobu et Tomioka Giyû

: Bonus pour les données de sauvegarde de Sweep the Board! : 1 clé de déblocage de personnages : Hinatsuru, Makiwo et Suma. Les trois comptent comme un seul personnage jouable 3 tenues de combat : Hinatsuru, Makiwo et Suma (préparation des repas)

Notez bien que les données de sauvegarde respectives doivent être liées sur la même plateforme que celle sur laquelle l’utilisateur achète The Hinokami Chronicles 2.