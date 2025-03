21 mai 2020, date de sortie du premier Monster Train, testé chez nous avec la superbe note de 8.8, ce jeu nous avait énormément plu. Actuellement disponible en démo sur PC, nous avons donc pu y jouer quelques heures et venir en parler un peu avec vous.

De retour dans le train

Monster Train 2 ne réinvente pas sa recette, c’est une suite tout ce qu’on peut attendre d’une suite. Le gameplay est exactement le même : nous avons 3 étages, nous pouvons placer des unités à chaque étage et ensuite lancer des sorts à chaque tour pour survivre et protéger notre cœur de braise situé dans le 4e étage.

Quand je vous dis qu’il ne réinvente pas la formule, c’est qu’on a le droit à l’exacte même formule, mais on nous rajoute quand même de la nouveauté. De nouveaux pouvoirs et nouvelles cartes bien sûr, mais aussi de nouvelles mécaniques qui améliorent encore la profondeur de jeu.

De nouvelles mécaniques sont ajoutées, comme la vaillance (+1 dégât par cumul et si l’unité est devant à la fin du tour elle gagne de l’armure égale aux cumuls) ou encore le Pyrogel (+1 dégât subi par cumulé), rajoutées par-dessus ces nouvelles mécaniques des cartes qui permettent de donner des bonus aux salles (spécial Stewards qui vont devenir très puissants, ou encore chaque monstre tué va vous procurer de la vaillance pour toutes les personnes à l’étage). Nous avons aussi maintenant la possibilité d’équiper à nos personnages des équipements, ce sont des armures ou des armes, une seule est équipable à la fois. De plus une « jauge » d’œuf de dragon se cumule à l’aide de certaines cartes, on peut avoir un bonus quand nous le souhaitons au cours de l’augmentation de cette jauge, mais si on atteint le 8/8 alors de beaux bonus sont disponibles, de l’or, une relique spéciale et une relique classque. Ça nous fait encore un truc à gérer en plus de l’argent.

Car l’argent est toujours aussi important, nous pouvons choisir d’avoir des malus à chaque combat pour avoir de meilleures récompenses, une fois le combat terminé. Nous avons toujours le choix entre le chemin de droite ou le chemin de gauche, qui va nous fournir des boutiques et des bonus différents, pour l’instant ce sont les mêmes choix que dans le premier, nous ne savons pas si la version complète nous proposera d’autres bâtiments.

De nouveau héros et une histoire se rajoute aussi à tout ça, autant dire que tous ces ajouts nous donnent très envie d’en savoir plus. Il y aura 5 nouvelles races (seulement 2 disponibles dans la démo), si on suit le premier jeu ils auront aussi sûrement 2 champions chacune. Si chaque champion rajoute de nouvelles mécaniques, ou bien font revenir des mécaniques du premier jeu, autant dire que le jeu risque d’avoir des potentialités de combos plutôt excellents à découvrir.

Premier avis :

Qu’il est agréable de retourner sur Monster Train, des parties qui durent toujours entre 45min et 1h, une difficulté croissante toujours aussi intéressante, de nouvelles mécaniques, pleines de nouveautés en termes de gameplay tout en ne dénaturant pas ce que nous connaissons du titre. C’est vraiment ce que l’on attend d’un second opus, la même chose, mais en différent. Nous avons hâte de voir le jeu complet qui lui est déjà prévu sur notre Nintendo Switch !