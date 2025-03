Si vous suivez de près les ventes de consoles au Japon, vous savez que la Nintendo Switch domine le marché depuis son lancement. Même après plus de sept ans d’existence, la console hybride de Nintendo reste plébiscitée par les joueurs japonais, qui continuent à y consacrer une part importante de leur temps et de leur budget.

Une étude récente menée par HIKE, une entreprise japonaise spécialisée dans le jeu vidéo, a encore renforcé cette impression. En interrogeant plus de 1 000 joueurs et joueuses japonais, HIKE a cherché à identifier les habitudes de consommation et les plateformes préférées du public nippon. Sans grande surprise, la Switch se classe en tête, mais d’autres tendances intéressantes émergent également.

Une domination qui traverse tous les profils de joueurs

L’étude a divisé les participants en trois catégories en fonction de leurs dépenses annuelles en jeux vidéo :

Les joueurs occasionnels (54%) , dépensant moins de 70 dollars par an.

, dépensant par an. Les joueurs intermédiaires (36%) , dépensant entre 70 et 330 dollars par an.

, dépensant par an. Les joueurs « core » (10%), dépensant plus de 330 dollars par an.

Dans les trois groupes, la Switch arrive en première position :

41,2% des joueurs occasionnels la citent comme leur plateforme préférée.

la citent comme leur plateforme préférée. 32% des joueurs intermédiaires font le même choix.

font le même choix. 23,6% des joueurs core restent fidèles à la console de Nintendo.

Si ces chiffres restent proches de ceux de 2023, ils sont légèrement inférieurs à ceux de 2022, ce qui suggère un léger recul de la popularité de la Switch, mais pas assez pour être détrônée.

La montée en puissance du PC au Japon

Alors que la Switch conserve son statut de leader, un autre phénomène notable est la progression du PC comme plateforme de jeu au Japon. Longtemps moins populaire que sur d’autres marchés, le PC séduit de plus en plus de joueurs japonais :

19,6% des joueurs occasionnels l’ont choisi comme plateforme principale.

l’ont choisi comme plateforme principale. 16,4% des joueurs intermédiaires préfèrent le PC.

préfèrent le PC. 19% des joueurs core sont également passés au jeu sur ordinateur.

Ces chiffres sont en hausse par rapport à 2023, où les proportions étaient de 17,6%, 16% et 16,9% respectivement. L’attrait du PC au Japon pourrait s’expliquer par la montée en puissance du jeu en ligne et de l’esport, mais aussi par l’essor des plateformes comme Steam, qui rendent l’accès aux jeux plus facile.

La PlayStation entre tradition et transition

Du côté de Sony, la situation est plus contrastée. La PS4 reste très populaire, surtout chez les joueurs occasionnels et intermédiaires :

19,8% des joueurs occasionnels la considèrent encore comme leur plateforme préférée.

la considèrent encore comme leur plateforme préférée. 19,6% des joueurs intermédiaires la placent également en tête.

Cependant, la PS5 peine encore à s’imposer parmi le grand public. Elle est principalement choisie par les joueurs core (20,1%), soit la catégorie qui dépense le plus en jeux vidéo. En revanche, seulement 13% des joueurs occasionnels citent la PS5 comme leur console de prédilection, ce qui la place derrière le PC et la PS4.

Une tendance stable, mais un avenir ouvert

L’étude de HIKE confirme que la Nintendo Switch reste la console favorite des Japonais en 2024, même si l’écart avec d’autres plateformes commence à se réduire légèrement. La montée du PC et la transition difficile entre la PS4 et la PS5 montrent que les habitudes de consommation des joueurs évoluent, mais Nintendo conserve une avance solide.

Avec l’arrivée de la prochaine console de Nintendo, la situation pourrait encore évoluer. Mais pour l’instant, la Switch reste indétrônable au Japon !