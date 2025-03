Une mise à jour massive, la version 1.1.0, vient d’être déployée pour Civilization 7 sur Nintendo Switch ainsi que sur d’autres plateformes. Cette mise à jour apporte de nombreuses modifications, corrections et ajouts de contenu, aussi bien gratuits que payants.

Nouveautés et améliorations majeures

Parmi les ajouts les plus marquants de cette version, on retrouve l’introduction du Triangle des Bermudes en tant que Merveille naturelle. Ce nouvel élément de jeu apporte des bonus stratégiques et modifie les dynamiques d’exploration maritime.

D’autres changements notables incluent des améliorations de l’interface utilisateur, des ajustements sur l’Âge Moderne et son Héritage Culturel, ainsi que des modifications concernant les conditions de victoire. Ces ajustements visent à améliorer l’expérience de jeu en répondant aux retours de la communauté.

Détails des changements principaux

Nouvelles Merveilles naturelles : Ajout du Triangle des Bermudes , modifiant les routes maritimes et offrant de nouveaux avantages stratégiques.

: Ajout du , modifiant les routes maritimes et offrant de nouveaux avantages stratégiques. Améliorations de l’interface utilisateur : Des ajustements pour une navigation plus fluide et une meilleure lisibilité.

: Des ajustements pour une navigation plus fluide et une meilleure lisibilité. Changements sur l’Âge Moderne : Modifications de la mécanique de l’Héritage Culturel et ajustement des conditions de victoire culturelle.

: Modifications de la mécanique de l’Héritage Culturel et ajustement des conditions de victoire culturelle. Contenu gratuit et payant : De nouveaux éléments de jeu accessibles à tous ainsi que des options supplémentaires disponibles via des extensions.

Notes de mise à jour de Civilization 7 version 1.1.0

Nouvelles fonctionnalités

Mises à jour de la Société Géographique de l’Âge Moderne :

La maîtrise de l’Histoire Naturelle octroie désormais aux Explorateurs +1 en portée de vision ainsi que la capacité d’obtenir des artéfacts à partir des Merveilles Naturelles.

ainsi que la capacité d’obtenir des à partir des Merveilles Naturelles. L’achèvement du Civisme du Futur octroie désormais +1 Artéfact à l’Âge Moderne.

octroie désormais à l’Âge Moderne. L’achèvement du Civisme de l’Hégémonie octroie désormais +1 Artéfact lorsqu’un Explorateur effectue des recherches sur des Artéfacts.

octroie désormais lorsqu’un Explorateur effectue des recherches sur des Artéfacts. Le coût des Explorateurs a été augmenté, car les artéfacts peuvent désormais être obtenus auprès de plusieurs sources.

a été augmenté, car les artéfacts peuvent désormais être obtenus auprès de plusieurs sources. Les Explorateurs ne peuvent plus créer de nouveaux sites de fouille sur des sites déjà existants.

ne peuvent plus créer de nouveaux sur des sites déjà existants. Le filtre des continents a été mis à jour pour afficher les Merveilles Naturelles pouvant fournir des artéfacts.

a été mis à jour pour afficher les pouvant fournir des artéfacts. Le Civisme de l’Hégémonie a été échangé de place avec le Militarisme et nécessite désormais Nationalisme et Mondialisme .

a été échangé de place avec le et nécessite désormais et . Augmentation du nombre d’ artéfacts générés sur les cartes de petite taille .

générés sur les . Les Villes Saintes peuvent désormais être converties. Cependant, lorsque les joueurs créent leurs propres unités missionnaires, elles suivront toujours la religion choisie par le joueur.

peuvent désormais être converties. Cependant, lorsque les joueurs créent leurs propres unités missionnaires, elles suivront toujours la religion choisie par le joueur. Les Cités-États deviennent désormais des Puissances Indépendantes Amicales lors d’un changement d’Âge au lieu de disparaître complètement. Elles commencent également avec plus d’unités durant les Âges d’Exploration et Moderne .

deviennent désormais des lors d’un changement d’Âge au lieu de disparaître complètement. Elles commencent également avec plus d’unités durant les . L’achèvement du dernier jalon d’un Chemin Héritage n’ajoute plus de progression d’Âge à l’Âge Moderne afin de donner plus de temps aux joueurs pour compléter une Victoire.

Dirigeants

Napoléon, Empereur : Napoléon, Empereur ne peut plus rejeter les Sanctions gratuitement.

: Napoléon, Empereur ne peut plus rejeter les gratuitement. Isabelle : Correction d’un problème signalé par certains joueurs où les 300 Or obtenus après la découverte d’une Merveille Naturelle en jouant avec Isabelle n’étaient pas accordés.

Civilisations

Amérique : L’Amérique reçoit désormais +2 emplacements de ressources après la construction de son Quartier Unique .

: L’Amérique reçoit désormais après la construction de son . Buganda : Ajustement de l’effet du civisme Nyanza pour Buganda Moderne afin d’accorder +1 Bonheur et +1 Culture aux Quartiers adjacents aux rivières ou aux lacs .

: Ajustement de l’effet du civisme pour afin d’accorder et aux . Japon de Meiji : Ajout de +1 emplacement de ressource au Quartier Unique Zaibatsu .

: Ajout de au . Siam : Augmentation du coût de l’action Itsaraphab de Siam , désormais 50 % plus cher que l’action standard Se lier d’amitié avec une puissance indépendante .

: Augmentation du coût de l’action de , désormais que l’action standard . Siam : Correction d’un problème où Siam n’était parfois pas correctement débloqué à l’Âge Moderne après avoir été débloqué à l’Âge d’Exploration.

Intelligence artificielle (IA)

L’IA gère désormais mieux la complétion du Chemin d’Héritage Culturel Moderne , en obtenant des Artéfacts à partir des Merveilles Naturelles , en effectuant des recherches dans les Musées/Universités , en complétant des Civismes , etc. ( Fini les explorateurs en surnombre ! )

, en obtenant des à partir des , en effectuant des recherches dans les , en complétant des , etc. ( ) Correction d’un problème signalé où l’IA ne dépensait pas toujours tous ses points lors de la configuration d’un Démarrage Avancé .

lors de la configuration d’un . À l’Âge Moderne, l’IA déclarera désormais la guerre moins souvent au début de l’âge.

au début de l’âge. À l’Âge Moderne, l’IA prendra davantage en compte l’Idéologie avant de déclarer la guerre ou de proposer la paix.

avant de déclarer la guerre ou de proposer la paix. Les autres dirigeants auront moins tendance à entrer en guerre si aucune des deux parties n’a d’Idéologie.

si aucune des deux parties n’a d’Idéologie. Les autres dirigeants auront plus tendance à entrer en guerre contre des joueurs ayant une Idéologie opposée .

contre des joueurs ayant une . Les autres dirigeants auront moins tendance à rechercher la paix avec des joueurs ayant une Idéologie opposée .

avec des joueurs ayant une . L’IA offrira moins souvent des villes de grande valeur lors des traités de paix.

Économie

Les plateformes pétrolières bénéficient désormais des bonus d’Entrepôt octroyés par la Maîtrise des Hauts-Fourneaux et de la Combustion .

bénéficient désormais des octroyés par la . L’effet du Panthéon des Mécènes de la Cité a été réduit de +3 à +2 Influence sur les Autels .

a été réduit de sur les . Les bâtiments en construction accordés instantanément aux joueurs seront désormais automatiquement terminés .

accordés instantanément aux joueurs seront désormais . Améliorations du réseau ferroviaire pour assurer une meilleure connexion des colonies au réseau ferroviaire maritime en construisant des ports . Cette amélioration s’applique tant que la capitale possède un port ou est connectée par rail à une colonie portuaire .

pour assurer une meilleure connexion des au en construisant des . Cette amélioration s’applique tant que la capitale possède un ou est connectée par à une . Correction d’un problème signalé où le commerce maritime et les connexions ferroviaires échouaient parfois dans les colonies dont le centre-ville n’était pas adjacent à la côte.

et les échouaient parfois dans les dont le n’était pas adjacent à la côte. Correction d’un problème signalé où l’ usine était indisponible lorsqu’une colonie en terres lointaines était connectée à une colonie nationale à l’Âge Moderne.

était indisponible lorsqu’une était connectée à une à l’Âge Moderne. Correction d’un problème signalé où trop de bonus de croissance entraînaient une valeur négative des ressources alimentaires nécessaires pour le prochain événement de croissance.

entraînaient une pour le prochain événement de croissance. Les villes modifieront désormais automatiquement leur priorité de développement pour revenir à la croissance si elles ne sont plus éligibles pour leur focus initial (par exemple, si leur population diminue), jusqu’à ce qu’elles redeviennent éligibles.

Diplomatie

Les Sanctions peuvent désormais être appliquées dès une relation neutre, et leur coût diminue à mesure que la relation devient plus hostile.

Crises

Correction d’un problème signalé où la Crise des Révolutions appliquait plus de malheur aux colonies que prévu.

appliquait aux colonies que prévu. Améliorations apportées à la Crise de Loyauté à l’Âge Antique, incluant la possibilité d’acheter des Villas dans les villes durant cette crise, offrant ainsi un moyen supplémentaire de gérer le bonheur des colonies.

Militaire

Les unités navales peuvent désormais disperser les Puissances Indépendantes .

peuvent désormais les . Ajustements apportés à l’action Déploiement de l’Armée : Les joueurs peuvent désormais sélectionner l’hexagone du Commandant lors du choix de la direction de déploiement. Cela permet de déployer l’unité la plus puissante sur l’hexagone du Commandant et de placer les unités restantes sur les hexagones adjacents en fonction de l’orientation actuelle du Commandant. Si le joueur sélectionne un hexagone adjacent pour indiquer une direction de déploiement, l’unité la plus puissante sera déployée dans cette direction, suivie de la deuxième unité la plus puissante sur l’hexagone du Commandant. Les unités restantes seront ensuite déployées sur les hexagones adjacents selon la direction indiquée.

: Correction d’un problème où la promotion Harcèlement pouvait s’empiler de manière excessive .

pouvait . Correction d’un problème où une force de bombardement incorrecte était appliquée aux unités d’infanterie uniques Garde Impériale et Sepoy .

était appliquée aux unités d’infanterie uniques et . Les doublons de Commandants d’Aérodrome ne devraient plus apparaître après la conquête d’une colonie à l’ Âge Moderne .

ne devraient plus apparaître après la conquête d’une colonie à l’ . Unité(s) fantôme(s) ne peuvent plus être créées lorsque des unités sont déployées par un Commandant IA en cours de partie.

ne peuvent plus être créées lorsque des unités sont déployées par un en cours de partie. Les Bombardiers peuvent désormais déployer des Armes Nucléaires lorsqu’ils sont stationnés dans un Aérodrome, un Porte-avions ou sous un Commandant d’Escadron (auparavant, seuls les Bombardiers Lourds pouvaient le faire). La description de l’ action Produire une Arme Nucléaire a été mise à jour pour refléter ce changement. Ajout d’une notification du Conseiller Militaire lorsqu’un joueur produit une Arme Nucléaire mais ne possède pas de Bombardier pour la déployer.

peuvent désormais lorsqu’ils sont stationnés dans un (auparavant, seuls les Bombardiers Lourds pouvaient le faire).

Combat naval

Correction d’incohérences signalées dans le combat naval : Les unités navales utiliseront désormais la bonne valeur de force de combat lors de l’attaque d’une autre unité navale. Les unités navales subiront désormais correctement les dégâts en retour après avoir attaqué une autre unité navale. Les unités navales se déplaceront plus systématiquement sur la case attaquée après avoir vaincu une unité navale ennemie.

:

Merveilles Naturelles

Ajout de la Merveille Naturelle du Triangle des Bermudes pour tous les joueurs.

pour tous les joueurs. [DLC Crossroads of the World] Ajouts :* Machapuchare – Tropical Mont Fuji – Prairies Vinicunca – Désert Vihren – Plaines



Équilibrage des Mémentos

De nombreux ajustements ont été apportés aux Mémentos afin de les rendre plus attractifs et équilibrés. Certains étaient trop puissants et éclipsaient les compétences des dirigeants et des civilisations, tandis que d’autres manquaient d’impact et étaient rarement choisis.

Modifications des effets des Mémentos :

Tunique All-T’oqapu : Accorde désormais +1 de portée de vision aux Éclaireurs adjacents aux montagnes ( au lieu de +3 ).

: Accorde désormais aux Éclaireurs adjacents aux ( ). Ensemble d’Autels : Accorde désormais +1 Culture aux Spécialistes ( au lieu de +1 Culture et Or ).

: Accorde désormais aux ( ). Sceau de Calcédoine : Accorde désormais +1 Culture et Or pour les Bâtiments et Améliorations Uniques ( ancien effet : +3 Culture et Or si vous avez 3 Bâtiments ou Améliorations Uniques ou plus ).

: Accorde désormais pour les ( ). Couronne de Napoléon : Accorde désormais 200 Or par Âge lorsqu’une Guerre Formelle est déclarée contre vous ( au lieu de 100 Or ).

: Accorde désormais lorsqu’une Guerre Formelle est déclarée contre vous ( ). Tambour Dong Son : Déclarer une Guerre Formelle contre une autre civilisation accorde désormais un Bonus Technologique ( ancien effet : accorde une Célébration ).

: Déclarer une Guerre Formelle contre une autre civilisation accorde désormais un ( ). Bannière de l’Aigle : Les villes gagnent désormais +2 % de Science par Œuvre Majeure exposée , avec un maximum de 20 % ( ancien effet : +5 % d’efficacité scientifique par Œuvre Majeure, max 25 % ).

: Les villes gagnent désormais , avec un ( ). Grande Couronne Impériale : Accorde désormais +2 Science par Âge aux villes situées en toundra ( ancien effet : +5 % de Science par Œuvre Majeure exposée, max 25 % ).

: Accorde désormais aux villes situées en ( ). Imago Mundi : Accorde désormais +2 portée de vision au lieu de +1 pour les compétences Recherche et Observation des Éclaireurs ( ancien effet : +3 de portée de vision ).

: Accorde désormais au lieu de pour les compétences et des Éclaireurs ( ). Joyeuse : Accorde désormais +2 Bonheur par unité de Cavalerie ( ancien effet : +2 Bonheur par Âge pour chaque unité de Cavalerie ).

: Accorde désormais ( ). Selle du Marchand : Accorde désormais +1 Mouvement aux Éclaireurs, Marchands, Colonisateurs et Explorateurs ( ancien effet : +1 Mouvement et +1 Portée de Vision pour les Éclaireurs, Marchands et Colonisateurs ).

: Accorde désormais aux Éclaireurs, Marchands, Colonisateurs et Explorateurs ( ). Padrón Real : Accorde désormais +2 Bonheur par Âge sur les Merveilles Naturelles ( ancien effet : +100 % de rendements sur les Merveilles Naturelles si vous exploitez le plus de cases de Merveilles Naturelles, et +2 Force de Combat pour les unités navales si ce n’est pas le cas ).

: Accorde désormais sur les ( ). Bijoux de la Reine : Accorde désormais +2 Or par Âge sur les Merveilles Naturelles ( ancien effet : +2 Or sur les Merveilles Naturelles ).

: Accorde désormais sur les ( ). Uraeus : Accorde désormais +10 % de Culture dans les villes possédant au moins 1 Merveille (ancien effet : +10 % de Culture si vous possédez le plus de Merveilles, et +10 % de Production pour la construction de Merveilles si ce n’est pas le cas).

Mises à jour des textes des Mémentos

Trône de Diamant : Accorde désormais +1 Bonheur par Âge sur les Quartiers pendant une Célébration . ( Ancien texte : “Pendant une Célébration, +1 Bonheur par Quartier et par Âge.” )

: Accorde désormais sur les . ( ) Fleur de Lotus : Gagnez de la Science et de la Culture par tour équivalant à 4 % de vos revenus en Or . ( Ancien texte : “+4 % de vos revenus en Or sous forme de Science et Culture supplémentaires.” )

: Gagnez de la . ( ) Yata no Kagami : Accorde désormais +20 Culture par Âge au début de chaque Célébration. (Ancien texte : “+20 Culture par Âge au début de chaque Célébration.”)

Problèmes résolus

Le Civisme du Futur est désormais répétable à tous les Âges . Le coût du Civisme du Futur et de la Technologie du Futur augmentera désormais davantage à chaque répétition.

est désormais . Le augmentera désormais davantage à chaque répétition. Correction d’un problème signalé où les vitesses de jeu Épique et Marathon rendaient les Âges plus courts que prévu.

rendaient les que prévu. Correction d’un problème signalé où les Spécialistes étaient parfois retirés des colonies après la confirmation des Cartes Héritage lors du changement d’Âge.

Interface utilisateur (UI)

Modifications de texte

Mise à jour du texte du bâtiment unique K’uh Nah des Mayas pour indiquer +3 Science au lieu de +4 Science .

pour indiquer au lieu de . Mise à jour des textes suivants pour refléter les modifications d’un patch précédent : Majapahit – Civisme Nusantura : Les bâtiments de Culture de l’Âge d’Exploration reçoivent +1 adjacence de Culture pour la côte . Amérique – Aciérie : +6 Production . Adjacence en Or pour les ressources et Merveilles . Bâtiment unique de Production américain . Intemporel. Prusse – Amélioration du Tier 1 de l’Arbre Civique de la Ruhr : Tous les bâtiments gagnent +1 adjacence de Production pour les rivières navigables .



Notifications

Ajout d’une notification lorsqu’un ennemi attaque une unité du joueur en mode solo.

lorsqu’un en mode solo. Le message « Fonds insuffisants dans le trésor » apparaît désormais correctement lorsque le joueur tente d’acheter un objet qu’il ne peut pas se permettre.

apparaît désormais correctement lorsque le joueur tente d’acheter un objet qu’il ne peut pas se permettre. Ajout d’une notification pour les actions d’espionnage terminées , permettant aux joueurs de consulter plus facilement les résultats de leurs missions.

, permettant aux joueurs de consulter plus facilement les résultats de leurs missions. En multijoueur , le message « Le jeu attend votre action » n’apparaîtra désormais que pour le dernier joueur humain prenant son tour.

, le message n’apparaîtra désormais prenant son tour. Le menu des notifications s’ouvre désormais correctement au début du tour suivant, même si aucune unité n’a été déplacée.

Alignement et Espacement

Corrections continues des problèmes d’ alignement signalés par certains utilisateurs en chinois simplifié . D’autres améliorations seront apportées dans les futurs correctifs.

par certains utilisateurs en . D’autres améliorations seront apportées dans les futurs correctifs. Correction de problèmes d’alignement du texte en chinois simplifié .

en . Les lignes reliant les arbres des Technologies et Civismes s’alignent désormais correctement avec leurs nœuds respectifs .

s’alignent désormais correctement avec leurs . Amélioration de l’alignement des noms et portraits des dirigeants dans le Résumé des Âges lorsqu’on consulte l’écran de classement des Victoires .

des dans le lorsqu’on consulte . Amélioration de l’alignement des images et des polices dans le menu des détails des villes .

dans le . Amélioration de l’espacement et de l’alignement sur l’écran de déclaration de guerre .

sur . Amélioration de l’alignement du texte dans le détail des rendements globaux .

dans le . Amélioration de l’alignement des images et du texte dans le menu de progression .

dans le . Amélioration de l’alignement du texte dans la description des continents lorsqu’on utilise le Filtre des Continents à l’ Âge d’Exploration et Moderne .

dans la lorsqu’on utilise le à l’ . Amélioration de l’espacement entre les descriptions des civilisations, leurs unités uniques et les icônes de bâtiments sur l’écran de chargement.

Info-bulles

Les info-bulles des actions d’unité restent désormais dans les limites de l’écran .

restent désormais . Correction d’un problème signalé où les info-bulles des recommandations du conseiller s’affichaient sur des objets non recommandés .

s’affichaient sur des . Mise à jour des info-bulles des Merveilles avec icônes, descriptions et statut des bâtiments.

avec des bâtiments. L’ icône du panneau social affiche désormais une info-bulle lorsqu’on survole avec la souris dans le menu principal .

affiche désormais une lorsqu’on survole avec la souris dans le . Correction d’un problème signalé où aucune info-bulle sur le nom du dirigeant n’apparaissait lorsqu’on survolait un dirigeant non sélectionné dans l’écran de pré-partie .

n’apparaissait lorsqu’on survolait un dirigeant dans . Correction d’un problème signalé où les info-bulles des civilisations ne s’affichaient pas correctement dans l’écran de pré-partie .

ne s’affichaient pas correctement dans . Correction d’un problème signalé où la police des info-bulles de l’Arbre des Technologies et Civismes ne s’adaptait pas correctement à l’échelle.

Performances & Résolution

Améliorations générales des performances.

Correction d’un problème où les barres de progression de l’ Âge , des Technologies et des Civismes s’affichaient incorrectement en haute résolution .

de l’ , des et des s’affichaient . Correction d’un problème où le panneau de l’unité Commandant dépassait de l’écran en mode fenêtré (1024 x 768) .

dépassait de l’écran en mode fenêtré . Correction d’un problème où les raccourcis clavier ne fonctionnaient pas lorsque la fenêtre de discussion était ouverte en multijoueur.

ne fonctionnaient pas lorsque la était ouverte en multijoueur. Correction des commandes incohérentes dans le menu de l’arbre technologique .

dans le . L’arbre des Attributs Scientifiques s’affiche désormais correctement en résolution 720p sans être coupé.

s’affiche désormais correctement en sans être coupé. Les options de profil graphique s’affichent désormais correctement lors du changement de paramètres dans le menu Options, au lieu d’afficher systématiquement « Élevé ».

Général

La fenêtre de victoire obtenue dirige désormais vers la bonne page de la Civilopédie si elle correspond au dernier jalon, ou vers l’onglet correct de l’écran de progression de la victoire dans les autres cas.

dirige désormais vers la si elle correspond au dernier jalon, ou vers dans les autres cas. Les descriptions des unités uniques d’une civilisation n’affichent plus leur niveau lors du chargement d’une partie.

n’affichent plus leur lors du chargement d’une partie. Les Politiques sociales et les Politiques de crise peuvent désormais être équipées séparément lorsqu’elles sont débloquées au même tour , évitant ainsi le blocage de l’écran lorsqu’un emplacement était vide.

et les peuvent désormais être lorsqu’elles sont débloquées au , évitant ainsi le blocage de l’écran lorsqu’un emplacement était vide. L’effet du curseur de sélection de case est désormais plus visible lors d’un événement de croissance ou lors du placement d’un bâtiment .

est désormais plus visible lors d’un ou lors du placement d’un . La sélection des ressources d’usine ne met plus en surbrillance des emplacements invalides.

ne met plus en surbrillance des emplacements invalides. Un nouvel icône pour les Merveilles Naturelles a été ajouté dans le filtre des Continents , facilitant la localisation des endroits où déterrer des Artéfacts de l’Âge Moderne .

a été ajouté dans le , facilitant la localisation des endroits où . Amélioration du menu des Attributs des Dirigeants.

Les portraits des dirigeants se mettent désormais correctement à jour lorsque les relations évoluent pendant la partie.

se mettent désormais correctement à jour lorsque les pendant la partie. Les barres de défilement réagissent désormais correctement au défilement de la souris .

réagissent désormais correctement au . Les portraits des dirigeants s’affichent correctement dans le menu « Ma Progression » .

s’affichent correctement dans le . Correction d’un problème où l’ activation ou la désactivation des filtres masquait les icônes des ressources .

masquait les . Correction d’un problème empêchant l’ assignation des ressources à leur ville d’origine après les avoir désassignées.

à leur après les avoir désassignées. La religion du joueur actuel est désormais affichée en premier dans les onglets de sélection des croyances .

est désormais affichée dans les . Remplacement de la police de caractères en chinois simplifié par celle utilisée dans Civilization VI, en attendant d’autres améliorations dans les futurs correctifs.

par celle utilisée dans Civilization VI, en attendant d’autres améliorations dans les futurs correctifs. Correction d’un problème empêchant l’ ouverture du menu de colonie lorsqu’on cliquait sur une bannière de colonie appartenant à un autre joueur .

lorsqu’on cliquait sur une . Correction d’un problème où certains textes étaient tronqués dans l’ écran des rendements globaux .

dans l’ . Les projets de ville ne semblent plus être achetables .

ne semblent plus être . Correction d’un problème où la barre de santé d’un Quartier restait affichée à l’écran même après une guérison complète.

restait affichée à l’écran même après une guérison complète. Correction d’un problème où la couleur d’arrière-plan restait la couleur par défaut après modification dans l’ onglet de personnalisation du joueur .

restait la couleur par défaut après modification dans l’ . Correction d’un problème où les icônes de rendement ne se mettaient pas à jour dans la liste de production des villes lors de la promotion d’un Bourg en Ville .

ne se mettaient pas à jour dans la lors de la promotion d’un . Correction de plusieurs fuites de mémoire dans divers éléments de l’interface utilisateur.

dans divers éléments de l’interface utilisateur. Ajout de rendements de ressources sur les cases qui n’en produisaient pas .

sur les . Correction d’un problème où les civilisations disponibles lors du changement d’Âge ne s’affichaient pas correctement en mode fenêtré .

lors du ne s’affichaient pas correctement . L’ heure en jeu correspond désormais correctement à l’ heure système , au lieu d’afficher en permanence l’heure en UTC .

correspond désormais correctement à l’ , au lieu d’afficher en permanence l’heure en . Le menu des options préliminaires revient désormais correctement à la sélection précédente si un joueur choisit une mauvaise option en cours de partie.

revient désormais correctement à la si un joueur choisit une mauvaise option en cours de partie. Correction d’un problème où le menu des attributs des dirigeants affichait des illustrations incorrectes lorsqu’il était consulté en jeu.

affichait des lorsqu’il était consulté en jeu. Les traités de paix affichent désormais correctement l’icône et le nom du dirigeant concerné.

affichent désormais correctement concerné. Les cartes Héritage sélectionnées apparaissent désormais correctement dans le menu de Démarrage Avancé en jeu.

apparaissent désormais correctement dans le en jeu. Le tutoriel « Aube de l’Humanité » ne se ferme plus automatiquement après avoir quitté le tutoriel en plein écran « Bienvenue dans Civilization » .

ne se ferme plus automatiquement après avoir quitté le . L’ onglet Science est désormais cliquable dans son intégralité lors de la navigation entre les onglets Progression de l’Âge et Victoire .

est désormais lors de la navigation entre les onglets et . Les contenus désactivés ne se réactivent plus automatiquement après avoir redémarré le jeu .

ne se après avoir . Le menu Diplomatique ne se ferme plus automatiquement lorsqu’un joueur sélectionne un portrait de dirigeant après avoir choisi une action diplomatique .

ne se ferme plus automatiquement lorsqu’un joueur sélectionne un après avoir choisi une . L’option de revisiter le guide n’apparaît plus dans le diaporama FTUE lorsque les tutoriels sont activés dans le gameplay de l’Antiquité .

n’apparaît plus dans le lorsque les tutoriels sont activés dans le . Le curseur ne s’affiche plus en icône interdite dans le menu « Votre progression » après une reconnexion au réseau depuis le menu principal.

ne s’affiche plus en dans le après une depuis le menu principal. La quête « Journal » ne se transforme plus en quête « Chemin Héritage » lorsqu’un joueur ouvre l’écran du dirigeant ou des actions diplomatiques en cours de partie.

ne se transforme plus en quête lorsqu’un joueur ouvre l’écran du ou des en cours de partie. Ajout du texte de description pour l’Empire de la Poudre à Canon lorsqu’il est affiché dans l’aperçu du menu des civismes et dans l’ arbre des civismes .

pour l’Empire de la Poudre à Canon lorsqu’il est affiché dans et dans l’ . L’ invite de portée s’affiche désormais correctement lors du lancement de l’ attaque par tapis de bombes dans le panneau d’action du Commandant d’Aérodrome .

s’affiche désormais correctement lors du lancement de l’ dans le . Correction d’un problème où la capacité de reconnaissance aérienne avait une portée illimitée .

avait une . Les joueurs ne peuvent plus choisir les Croyances du Reliquaire pour d’autres dirigeants lors de la recherche du civisme Réforme , sauf s’ils ont déjà sélectionné cette croyance pendant l’ Âge d’Exploration .

pour d’autres dirigeants lors de la , sauf s’ils ont déjà sélectionné cette croyance pendant l’ . Suppression d’un bouton « Confirmer » redondant qui apparaissait dans le menu de chargement de l’arbre des promotions .

qui apparaissait dans le . Correction d’un problème où les dirigeants restaient affichés à l’écran si deux merveilles étaient construites le même tour .

si étaient construites . Le ruban Diplomatie apparaît désormais correctement après avoir accepté une aide militaire d’un dirigeant IA en cours de partie.

L’écran des Classements peut désormais être activé/désactivé via des raccourcis clavier .

peut désormais être . Suppression d’un point rouge inutile lorsqu’aucun emplacement de politique n’est disponible.

lorsqu’aucun n’est disponible. Le bouton de l’interface de la Religion et le panneau d’information s’affichent désormais correctement lors du gameplay à l’Âge Moderne .

et le s’affichent désormais correctement lors du . Correction d’un problème signalé où les campements n’affichaient plus leurs frontières hexagonales en pointillés blancs après le rechargement d’une partie sauvegardée .

n’affichaient plus leurs après le rechargement d’une . Correction d’un problème dans le menu des raccourcis clavier (souris + clavier) où la description des raccourcis cessait d’apparaître après un changement de résolution .

(souris + clavier) où la cessait d’apparaître après un . La page des Crises affiche désormais correctement les politiques de crise du joueur sous l’intitulé « Vos Politiques de Crise » .

affiche désormais correctement les sous l’intitulé . Correction d’un problème où le raccourci clavier de synthèse vocale ne fonctionnait pas lorsqu’il était utilisé sur une case à cocher ou un curseur dans divers menus.

ne fonctionnait pas lorsqu’il était utilisé sur dans divers menus. Correction d’un problème où le narrateur ne réagissait pas lorsque le curseur survolait certains éléments dans le menu « Votre Progression » .

lorsque le curseur survolait certains éléments dans le . La civilisation Shawnee est désormais listée correctement parmi les civilisations de l’Âge d’Exploration dans le menu Déblocage des joueurs .

est désormais listée correctement parmi les dans le menu . Correction d’un problème où la notification de déblocage de Shawnee ne s’affichait pas après s’être lié d’amitié avec deux Cités-États pendant l’ Âge Antique .

ne s’affichait pas après s’être pendant l’ . Correction d’un problème où les personnages de la Puissance Indépendante restaient affichés à l’écran après plusieurs ouvertures/fermetures du menu diplomatique .

restaient affichés à l’écran après plusieurs ouvertures/fermetures du . Correction d’un problème où la description des Quartiers Uniques était coupée lorsqu’elle était affichée dans l’ écran de détail des bâtiments .

était lorsqu’elle était affichée dans l’ . Correction d’un problème où du texte non traduit apparaissait dans la fenêtre d’alerte « Armes nucléaires disponibles » en Âge Moderne .

apparaissait dans la en . Améliorations apportées à l’ écran de dépenses de points lors du changement d’Âge .

. Optimisation des performances de l’écran des Détails de la Ville lors de l’affichage d’une grande ville .

de l’écran des lors de l’affichage d’une . Amélioration de la cohérence des barres de progression (les roues de progression HUD affichent désormais la bonne direction).

(les affichent désormais la bonne direction). La touche Échap (Esc) permet désormais de quitter l’écran des Puissances Indépendantes .

permet désormais de . Ajout des icônes de bâtiments aux info-bulles des cases , avec indication de leur statut .

aux , avec indication de leur . Ajout des icônes de Merveilles aux info-bulles des cases , avec indication de leur effet en jeu .

aux , avec indication de leur . Agrandissement des icônes de ressources sur les cases améliorées et réduction de leur taille sur les cases non améliorées . « Merci pour l’inspiration, Sukritact ! »

sur les et réduction de leur taille sur les . Correction d’un problème où les icônes de rendement ne s’affichaient pas sur les bâtiments nouvellement disponibles après la conversion d’un Bourg en Ville .

ne s’affichaient pas sur les après la conversion d’un . Correction de l’affichage du jeu de caractères des citoyens coréens dans les Puissances Indépendantes.

Narration

Événements Narratifs

Correction de divers problèmes affectant certains événements narratifs.

Quêtes

Correction d’un problème signalé où la quête « Grand Bibliothèque III » du Chemin Héritage ne se terminait pas si une académie était achetée .

ne se terminait pas si une . Correction de problèmes signalés concernant l’affichage incorrect des textes de quête.

Écran de Chargement

Correction de fautes de frappe et d’autres problèmes liés aux textes de l’écran de chargement.

Divers

Ajout de nouveaux effets sonores pour divers événements d’interface utilisateur , y compris les rencontres diplomatiques initiales .

pour divers , y compris les . Correction de l’affichage du jeu de caractères des citoyens coréens dans les Puissances Indépendantes .

dans les . Correction d’un problème signalé où le nom du rendement d’entretien n’était pas joué en audio lorsque l’utilisateur survolait le texte avec la narration activée .

n’était pas lorsque l’utilisateur survolait le texte avec la . Correction d’un problème où l’arrière-plan clignotait lorsque l’utilisateur changeait de sous-menu dans la Progression de l’Âge.

Spécifique aux plateformes

Corrections générales pour consoles

Correction d’un problème où l’ invite d’entrée pour faire défiler les unités empilées sur une case apparaissait au mauvais endroit .

apparaissait . Correction d’un problème où il était possible de convertir un Bourg en Ville sans avoir assez d’or .

. Correction de problèmes signalés où des invites d’entrée incorrectes s’affichaient.

s’affichaient. Correction de problèmes signalés liés au focus du contrôleur .

. Correction d’un problème où les amis de la plateforme ne pouvaient pas être ajoutés comme amis du compte 2K .

ne pouvaient pas être ajoutés comme . Correction d’un problème où certaines invitations multijoueur n’étaient pas reçues en jeu .

n’étaient pas . Correction d’un problème où les salons cross-platform et les sauvegardes cross-play n’étaient pas disponibles au premier lancement du jeu .

n’étaient pas disponibles . Correction d’un problème où les info-bulles des éléments des fenêtres contextuelles de déblocage des Technologies et Civismes étaient inaccessibles avec une manette .

étaient . Correction d’un problème où la capacité Assaut Héroïque pouvait être utilisée sans cible avec une manette.

pouvait être utilisée avec une manette. Correction d’un problème où l’unité Grand Banquier pouvait se téléporter sur des cases inexplorées en utilisant une manette.

pouvait en utilisant une manette. Correction d’un problème où le bouton de confirmation apparaissait décalé par rapport à la mise en surbrillance des cases .

apparaissait . Correction d’un problème où les scènes diplomatiques ne se fermaient pas complètement lorsqu’on revenait en arrière avec une manette.

ne se lorsqu’on revenait en arrière avec une manette. Correction d’un problème où les menus défilaient automatiquement lorsque l’utilisateur changeait d’onglet en faisant défiler.

lorsque l’utilisateur changeait d’onglet en faisant défiler. Correction d’un problème où le joueur ne pouvait pas naviguer dans les résultats de recherche de la Civilopédie avec une manette.

avec une manette. Correction d’un problème où l’info-bulle Rechercher/Excaver n’était pas visible lors de l’utilisation d’une manette.

Corrections spécifiques à la Nintendo Switch