Gameloft et HarperCollins Productions sont ravis d’annoncer que leur dernier titre, Carmen Sandiego, est désormais disponible sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4®), PlayStation®5 (PS5®) et PC.

S’appuyant sur le succès de la série animée Netflix primée aux Emmy Awards, Carmen Sandiego invite pour la première fois les joueurs de tous âges à se glisser dans la peau de la voleuse la plus insaisissable du monde. Dans un univers 3D époustouflant, les joueurs devront résoudre des énigmes complexes, suivre des pistes à travers des lieux réels et élucider des affaires dans une toute nouvelle expérience immersive conçue pour ravir aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Pour les amateurs de nostalgie, Carmen Sandiego propose un mode de jeu supplémentaire appelé Les Dossiers ACME. Présenté en pixel art 2D, ce mode est un hommage aux jeux emblématiques Carmen Sandiego du passé. Les joueurs devront réfléchir rapidement, parcourir le globe et déjouer les plans de VILE.

Une Édition Deluxe spéciale est disponible pour ceux qui recherchent l’expérience ultime de Carmen Sandiego. Cette édition comprend une enquête exclusive anniversaire dans **Les Dossiers ACME – Where in the World **, qui inverse les rôles en permettant aux joueurs de traquer Carmen et son équipe, à l’image du classique de 1985 Where In The World Is Carmen Sandiego?.

Contenu de l’Édition Deluxe :

Deux skins cosmétiques numériques : Carmen Motarde et Carmen Classique

et Un artbook numérique contenant des illustrations conceptuelles et des coulisses du développement

contenant des illustrations conceptuelles et des coulisses du développement La bande-son complète accessible directement dans le jeu

« Le lancement de Carmen Sandiego marque une étape importante pour Gameloft et les fans de cette franchise iconique », déclare Manea Castet, directeur du studio Gameloft Brisbane. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour donner vie à l’univers de Carmen, en mélangeant nostalgie et gameplay moderne afin d’offrir une expérience immersive célébrant l’esprit d’aventure et de curiosité qui a toujours défini Carmen Sandiego ».

« Depuis des générations, Carmen Sandiego est synonyme de voyage et d’exploration à travers le monde », ajoute Caroline Fraser, directrice de HarperCollins Productions. « Pour la première fois, les joueurs de tous âges peuvent entrer dans l’univers de Carmen pour exécuter des cambriolages audacieux. Nous espérons offrir aux fans le jeu Carmen Sandiego dont ils ont toujours rêvé, rempli de frissons, d’aventure et de découvertes. »

Détails et prix des éditions :