L’éditeur Purple Play et le studio Purple Tree, à l’origine de Thunder Ray, en collaboration avec TMS Entertainment, ont officiellement annoncé Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D inspiré de l’anime Baki de Netflix. Le jeu sortira en septembre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC via Steam.

Entrez dans l’univers brutal de Baki Hanma: Blood Arena, un jeu d’action en 2D qui rappelle le gameplay nerveux et précis de Super Punch-Out!!. En combinant réflexes, timing parfait et coups spectaculaires inspirés du shonen, ce jeu promet une expérience de combat immersive et dynamique.

Préparez-vous à affronter les adversaires les plus redoutables et à prouver votre force dans l’arène. Seuls les combattants les plus déterminés réussiront à dominer le Blood Arena et à inscrire leur nom au sommet de la hiérarchie des guerriers.

Caractéristiques principales