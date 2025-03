Broken Arms Games, le studio à l’origine de Hundred Days: Winemaking Simulator, a annoncé aujourd’hui Under Par Golf Architect pour la Nintendo Switch. Bien qu’aucune fenêtre de sortie ne soit encore confirmée, de nouvelles informations sur le jeu seront partagées plus tard cette année.

Devenez un architecte de golf de renom

Dans Under Par Golf Architect, les joueurs auront l’opportunité de concevoir et de gérer des parcours de golf à travers le monde. En tant qu’architecte de golf, votre mission sera de transformer des terrains vierges en parcours prestigieux tout en gérant chaque détail de votre club pour assurer son succès.

Un gameplay stratégique et immersif

Affinez votre stratégie en créant des parcours uniques et exigeants pour attirer les golfeurs les plus aguerris. Gérez chaque aspect de votre club, du recrutement du personnel aux améliorations des infrastructures, en passant par l’organisation de tournois prestigieux.

Conception de parcours de classe mondiale : Modelez le terrain, créez des fairways luxuriants et des greens parfaits, et ajoutez des obstacles naturels pour des parties inoubliables.

: Modelez le terrain, créez des fairways luxuriants et des greens parfaits, et ajoutez des obstacles naturels pour des parties inoubliables. Gestion de club de golf : Maintenez un environnement attrayant pour vos membres avec des bars, piscines, restaurants et installations d’entraînement.

: Maintenez un environnement attrayant pour vos membres avec des bars, piscines, restaurants et installations d’entraînement. Simulation et test de parcours : Jouez sur vos propres créations ou utilisez un système de simulation pour évaluer les difficultés et affiner vos conceptions.

: Jouez sur vos propres créations ou utilisez un système de simulation pour évaluer les difficultés et affiner vos conceptions. Personnalisation avancée : Adaptez votre parcours à différents biomes et styles, allant des zones urbaines animées aux régions les plus reculées du monde.

: Adaptez votre parcours à différents biomes et styles, allant des zones urbaines animées aux régions les plus reculées du monde. Attraction de joueurs VIP : Offrez une expérience de luxe pour attirer des golfeurs d’exception, en veillant à ce que chaque détail de votre club réponde à leurs attentes.

Développez et faites prospérer votre club

Développez votre complexe en investissant dans de nouvelles installations et en recrutant du personnel qualifié. Analysez les performances de votre club grâce à des outils statistiques avancés et ajustez vos stratégies pour maximiser la rentabilité. Trouvez l’équilibre parfait entre croissance et satisfaction des membres pour faire de votre club un véritable empire du golf.