Voici le top des ventes de la semaine (du 24 février au 2 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Monster Hunter Wilds domine le classement des ventes au Japon, mais…

Sans grande surprise, Monster Hunter Wilds s’impose directement en tête du classement japonais avec 601 179 copies vendues sur PS5 en seulement trois jours. Cette performance confirme une fois de plus l’énorme popularité de la licence au Japon, bien que les chiffres de lancement restent inférieurs à ceux des précédents opus de la saga.

Pour mettre ce lancement en perspective :

Monster Hunter Rise (Switch, 2021) avait atteint 1 302 132 copies dès sa première semaine.

dès sa première semaine. Monster Hunter World (PS4, 2018) avait démarré à 1 350 412 copies .

. Monster Hunter 4 (3DS, 2013) reste l’un des plus gros lancements avec 1 715 060 copies en trois jours.

Avec Monster Hunter Wilds, Capcom enregistre donc une ouverture plus modeste que les précédents volets. Cette différence peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment l’absence d’une version Switch, les ventes en dématérialisé et la transition vers une nouvelle génération de consoles au Japon où la Ps5 semble toujours peiner à convaincre. Il faudra surveiller les chiffres des semaines suivantes pour voir si le jeu bénéficie d’un bon maintien dans les ventes.

Un classement dominé par Nintendo, avec un outsider Yu-Gi-Oh!

Derrière Monster Hunter Wilds, on retrouve une autre nouveauté avec Yu-Gi-Oh! Early Days Collection qui réalise un bon départ à 49 862 unités sur Switch. Ce score témoigne de l’attachement du public japonais à la franchise, qui capitalise ici sur la nostalgie avec une compilation des premiers jeux Yu-Gi-Oh! sortis sur GBA.

Le reste du classement est dominé par les titres Nintendo, avec Super Mario Party: Jamboree (+8%, 1 209 807 cumulés), Donkey Kong Country Returns HD (216 581 cumulés), et bien sûr l’infatigable Mario Kart 8 Deluxe qui dépasse désormais 6,2 millions de copies vendues en physique sur Switch.

Du côté des baisses marquées, on note l’effondrement de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, qui chute de 86% sur PS5 et 80% sur PS4 après un lancement solide la semaine précédente. Ce genre de baisse est habituel pour la licence Yakuza, qui attire un public principalement axé sur le Day One.

Software

01./00. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) – 601.179 / NEW

02./00. [NSW] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection <Yu-Gi-Oh! Duel Monsters \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories \ Yu-Gi-Oh! Monster Capture \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Dark Duel Stories \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist \ Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters \ Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul \ Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul 2 \ Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards \ Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction \ Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel \ Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 \ Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler \ Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005> <TBL> (Konami) {2025.02.27} (¥5.500) – 49.862 / NEW

03./00. [NSW] Wizardry: The Five Ordeals # <RPG> (Game Spark Publishing) {2025.02.27} (¥4.527) – 11.299 / NEW

04./05. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 10.746 / 1.209.807 (+8%)

05./03. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 10.418 / 216.581 (-3%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.062 / 6.269.164 (-3%)

07./01. [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) – 9.389 / 77.608 (-86%)

08./02. [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) – 7.545 / 44.487 (-80%)

09./00. [NSW] Okayu Nyumu! Full Production Limited Edition <ADV> (Entergram) {2025.02.27} (¥9.000) – 5.932 / NEW

10./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.047 / 3.820.765 (+14%)

Hardware

Ouf, Monster Hunter sauve un peu l’année de la Ps5, qui reste malgré tout dans une situation difficile, en dessous de la Switch sur l’année qui à 8 ans sur le marché…