Après plusieurs années de développement, Aeterna Lucis s’impose comme le projet le plus ambitieux jamais réalisé par Aeternum Game Studios. Pour l’équipe, cet opus représente l’aboutissement de toute l’expérience acquise après le succès d’Aeterna Noctis, repoussant les limites du genre avec des innovations techniques et narratives inédites.

« Ce jeu est notre joyau, le fruit de plusieurs années de passion, d’efforts et de dévouement. Nous avons repoussé nos talents à leur paroxysme pour offrir une expérience unique qui, selon nous, marquera un tournant dans le genre, » déclare l’équipe d’Aeternum Game Studios.

Le studio tient également à exprimer sa gratitude envers la communauté de joueurs et les médias spécialisés, dont le soutien indéfectible a permis au projet de continuer à grandir et à évoluer.

« Merci à tous ceux qui ont cru en nous depuis le début. Sans votre soutien, ce rêve n’aurait pas été possible. »

Un Report Nécessaire pour Atteindre l’Excellence

Initialement prévu pour fin 2024, la sortie d’Aeterna Lucis a été repoussée afin de garantir la meilleure version possible du jeu.

« Nous ne voulions pas simplement sortir un bon jeu, mais un titre qui reflète véritablement ce dont nous sommes capables, » explique le studio. « Nous avons mis en place des technologies jamais appliquées à d’autres jeux, impactant tous les aspects du titre pour en faire une création unique et spéciale. »

Cet effort supplémentaire positionne Aeterna Lucis comme un sérieux concurrent au titre de Metroidvania de l’année, grâce à une combinaison unique d’art, de gameplay et de narration.

À Propos d’Aeterna Lucis

Aeterna Lucis est un jeu d’action-aventure axé sur des combats intenses, l’exploration et une histoire captivante. Suite directe d’Aeterna Noctis, il introduit une nouvelle protagoniste et un monde vaste et interconnecté.

Après les événements du premier opus, la Reine de la Lumière doit prévenir la destruction de l’existence en affrontant le Dieu Suprême Chaos, tout en recherchant son ancien ennemi.

Caractéristiques Clés