Hidden Variable a annoncé qu’à compter du 21 janvier 2025, il n’était « plus impliqué dans le développement de Skullgirls Mobile, 2nd Encore » en raison d’un « conflit avec Autumn Games ».

Dans un communiqué, Hidden Variable indique que le différend a été officiellement porté devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Les documents judiciaires suggèrent que Hidden Variable poursuit Autumn Games pour rupture présumée de contrat et rupture anticipée de contrat, pour violation de la clause implicite de bonne foi et d’équité contractuelle, ainsi que pour des biens et services fournis.

Hidden Variable estime avoir satisfait aux exigences de son contrat, alors qu’Autumn Games ne l’aurait pas fait, retenant un paiement de 131 500 $ prévu en novembre 2024, puis à nouveau le 15 novembre, le 1er décembre, le 15 décembre, le 1er janvier et le 15 janvier, ainsi qu’environ 15 000 $ de frais.

De plus, un montant de 139 000 $ était attendu le 1er février, puis à nouveau le 15 février, le 1er mars et le 15 mars 2025.

Hidden Variable poursuit désormais pour la somme de 1 227 308,98 $ qu’il estime lui être due, ainsi que pour les intérêts.

HVS a précisé avoir accordé à Autumn Games un délai jusqu’au 21 janvier 2025 pour régulariser ses paiements. Lorsque ceux-ci ne sont pas parvenus, Hidden Variable « a fourni à Autumn toutes les informations de connexion nécessaires au compte pour continuer à offrir un support communautaire pour le jeu […] afin de ne pas porter préjudice au jeu. »

« Nous, tous chez HVS, sommes extrêmement fiers des plus de 10 années que nous avons investies dans Skullgirls sous toutes ses formes, y compris la création et le soutien de Skullgirls Mobile, l’introduction de nouveaux personnages et plateformes dans Skullgirls 2nd Encore, le soutien à la communauté compétitive via la Skullgirls Championship Series, et l’aide apportée aux fans, anciens et nouveaux, pour tomber amoureux de la propriété intellectuelle à travers le Skullgirls Webtoon et d’innombrables autres partenariats, » indique le communiqué.

« Par-dessus tout, nous sommes reconnaissants d’avoir pu célébrer et soutenir la communauté incomparable de Skullgirls – dont nous avons eu la chance de rencontrer de nombreux membres en personne lors de divers événements. »

L’équipe a ensuite précisé qu’elle ne serait pas en mesure de commenter davantage cette affaire tant que le différend ne serait pas résolu.

En réponse, Jason Donnell d’Autumn Games a déclaré :

« Avant tout, je tiens à reconnaître les inquiétudes suscitées par les récentes annonces. Skullgirls a toujours été bien plus qu’un simple jeu – c’est un projet passion, une œuvre d’art vivante, et un univers façonné par l’amour de ses créateurs et de ses joueurs. »

Après avoir remercié les joueurs pour leur soutien au jeu, le communiqué a reconnu qu’Autumn Games « n’a pas tenu sa promesse envers » les fans, raison pour laquelle « nous procédons désormais à des changements. »

« Nous ne sommes pas une grande corporation qui intervient pour prendre le contrôle ; nous sommes des développeurs de jeux, des conteurs, et des fans passionnés, tout comme vous, » a ajouté Autumn Games.

Bien que le communiqué ne mentionne pas explicitement Hidden Variable, il confirme que Autumn Games lancera la fonctionnalité Guilds plus tard cette année, précisant que celle-ci « est maintenant effectivement en développement depuis que [Autumn] a pris le relais au cours des derniers mois. »