Silver Lining Interactive, les studios Dotemu et Tribute Games ainsi que Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie imminente d’une édition physique « Ultimate » rassemblant le beat’em up à succès Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ainsi que tous ses contenus additionnels, disponible pour Nintendo Switch Playstation 5 dès le 30 mai 2025.

Vivez l’expérience complète de TMNT: Shredder’s Revenge avec ce bundle !,,Régalez-vous avec les graphismes en pixel art aux couleurs vives et l’ambiance vintage de TMNT qui vous ramènera directement dans les fantastiques années 80. La totalité des personnages, des véhicules, des armes, des objets et des décors est directement inspirée de la série télévisée de 1987, ce qui vous donnera l’impression d’avoir traversé le petit écran, avec en plus un mélange d’humour décapant et d’aventures riches en action !

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SHREDDER’S REVENGE Avec Bebop et Rocksteady qui attaquent Channel 6 et volent d’affreux appareils pour aider le dernier plan tordu de Krang et de Shredder, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge voit les Tortues se battre dans une série de lieux intemporels de TMNT. De Manhattan à Coney Island, en passant par les toits urbains et les égouts froids et humides, aidez les quatre amis à battre à plates coutures les soldats des Foot, les guerriers de Triceraton et les troupes de Rock avant de les renvoyer dans la Dimension X ! DIMENSION SHELLSHOCK Dimension Shellshock présente de nouveaux combattants à incarner, Usagi Yojimbo et Karai, ainsi qu’un tout nouveau mode Survie : récupérez des cristaux pour voyager entre les dimensions qui rendent hommage aux différentes époques de TMNT. Nos héros doivent sauter de dimension en dimension pour mettre un terme aux plans diaboliques de Shredder ! RADICAL REPTILES Un duo de choc rejoint les Tortues pour une nouvelle aventure du tonnerre ! Dans cette dernière mise à jour de Shredder’s Revenge, votre équipe de ninjas préférés s’allie à deux personnages légendaires de la série télévisée de 1987 : Mondo Gecko et Mona Lisa ! Ces reptiles intrépides sont enfin prêts à se lancer dans l’action du beat’em up et rejoindre leurs amis pour une réunion très attendue avec nos Tortues favorites.

BANDE ORIGINALE REMIXÉE Redécouvrez la bande originale de TMNT remixée ! Des artistes de la communauté chiptune et autre rejoignent une liste déjà quasi parfaite des musiciens responsables de la superbe OST originelle. Cette bande sonore originale, qui inclut des morceaux de Raekwon The Chef, Ghostface Killah et Mike Patton, est réinventée grâce aux artistes suivants : Anamanaguchi ( Scott Pilgrim vs. the World: The Game )

) Jake Kaufman ( Shovel Knight , Crypt of the Necrodancer , Bloodstained: Ritual of the Night , série Shantae )

, , , série ) Tomoya Tomita ( TMNT III: The Manhattan Project , série Castlevania )

, série ) Keiji Yamagishi ( Ninja Gaiden , Streets of Rage 4 )

, ) Button Masher ( Arzette: The Jewel of Faramore , Tripworld DX )

, ) Sean Bialo (Double Dragon Gaiden)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Ultimate Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 30 mai 2025.