Il y a environ deux décennies, l’espoir de voir Samus Aran sur grand écran animait les discussions au sein de l’industrie du jeu vidéo. Un film Metroid était même prévu pour 2006, mais le projet n’a jamais abouti. Gail Tilden, ancienne responsable marketing de Nintendo of America, a récemment apporté son éclairage sur les raisons pour lesquelles cette adaptation tant attendue n’a jamais vu le jour.

D’après Tilden, le projet avait rencontré de nombreux obstacles dès ses débuts. Le producteur Brad Foxhoven évoquera plus tard des divergences créatives avec Nintendo, qui était particulièrement réticente à l’idée de confier l’histoire d’origine de Samus à une équipe externe, surtout après l’échec retentissant du film Mario de 1993. Selon Tilden, le budget nécessaire pour réaliser le film était tout simplement trop élevé, et l’échec de Catwoman avait fini par sceller le sort du projet.

Lors d’une interview avec la Video Game History Foundation, Gail Tilden a détaillé les discussions et les tentatives de concrétiser l’adaptation de Metroid. Elle rapporte :

« Alors, on voulait toujours faire un film – et les gens nous appelaient constamment pour en parler. Vous pouvez imaginer que la question la plus fréquente était, vous savez, ‘Nous appelons, nous voudrions faire un film Zelda.’ La réponse a toujours été non. Et, vous savez, même moi, j’ai demandé à M. Miyamoto : ‘Si Steven Spielberg lui-même veut faire un film Zelda, quelle serait la réponse ?’ Il a dit ‘non’. Voilà, la réponse a toujours été non.

Mais l’équipe de Metroid, qui inclut M. Sakamoto, le créateur de Metroid – qui a aussi fait Kid Icarus, et est le créateur de Wario ainsi que de jeux comme WarioWare, un type vraiment amusant – était ouverte aux propositions concernant Metroid. Son homologue pour Metroid Prime est M. Tanabe. Ainsi, la société de John Woo, le réalisateur chinois, avait voulu présenter une proposition pour un film Metroid, et nous avons eu plusieurs réunions. Cela a pris beaucoup de temps. Nous discutions parfois de qui devrait incarner Samus. Serait-ce Charlize Theron ? Non, ce n’est pas la bonne personne. Bref, la discussion a duré, on ne s’est jamais mis d’accord sur l’actrice idéale. Je pense qu’ils estimaient que Samus n’était pas une beauté, mais plutôt une athlète. Nous avons présenté plusieurs angles narratifs, élaboré un pitch kit, mais le budget nécessaire pour réaliser le film était colossal. À l’époque, le seul film d’action mettant en scène une femme sorti était Catwoman avec Halle Berry, qui avait fait un flop. Alors, la société de John Woo a proposé son pitch pour Metroid, mais nous n’avons pas conclu d’accord. Voilà la vérité sur l’échec de ce projet. »