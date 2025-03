C’est une information qui va à contre courant de celles déjà diffusée, mais conter tout attente, Level-5 semble avoir fait le choix de finalement sortir FANTASY LIFE i : La voleuse de temps en boite chez nous.

On apprend cela ce soir via un tweet du compte X d’Hamster Joueur.

Bonne nouvelle, il semble finalement que Fantasy Life i : La voleuse de temps soit bien prévu en boite sur Switch en France.

(pas d’infos sur les autres plateformes) Comme d’hab, les offres seront signalées ici et sur le site ➡️ https://t.co/SnHGvhbNTZ pic.twitter.com/Jdf3sodMb6 — Hamster Joueur (@hamsterjoueur) March 9, 2025

Le dernier opus de la série Fantasy Life est une toute nouvelle aventure qui se déroule sur une île déserte au sein du monde mystérieux et magnifique de Reveria. Dans ce RPG slow-life, les joueurs peuvent librement passer d’une vie à l’autre (14 jobs) et profiter de la vie à leur propre rythme. Au cours de leur voyage à travers le temps, qui s’étend sur 1 000 ans, ils s’efforceront de restaurer l’île tout en découvrant le grand mystère qui s’y cache.

Le jeu prend en charge le Cross-Play, ce qui permet aux joueurs de différentes plateformes de vivre des aventures en ligne ensemble. De plus, la fonction Cross-Save permet aux joueurs de transférer leur progression d’une plateforme à l’autre et de continuer à jouer où qu’ils soient. Qu’il s’agisse d’une session rapide sur un appareil portable ou sur le grand écran à la maison, FANTASY LIFE i peut être apprécié n’importe où.

Les joueurs qui précommandent avant le 21 mai à 14h59 (GMT) peuvent démarrer leur aventure avec le pack du nouvel aventurier en guise de bonus de précommande. Ce pack comprendra des objets consommables utiles ainsi que l’accessoire exclusif « Flutter Charm » qui augmente l’expérience gagnée.

Pour plus de contenu exclusif, les fans peuvent acheter l’édition numérique de luxe qui comprend une monture exclusive et des objets inspirés du Napdragon, un monstre emblématique de Fantasy Life. Chevauchez ce « Mini Napdragon » limité pour explorer le vaste monde ouvert et devenez une véritable légende ! Le jeu comprend également un pack de tenues iconiques, contenant trois ensembles de costumes inspirés par des personnages apparaissant dans le jeu. Les détails sont disponibles sur le site officiel de FANTASY LIFE.