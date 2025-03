Untold Tales et VARSAV Game Studios ont annoncé Bee Simulator : The Hive, qui sortira sur PC, PlayStation, Switch et Xbox cette année. Bee Simulator : The Hive combine le jeu Bee Simulator original sorti en novembre 2019, avec une lourde extension nommée The Hive.

The Hive ajoute du nouveau contenu et des mécaniques dans le jeu de base et la fin du jeu pour créer une nouvelle expérience fraîche pour ceux qui n’ont jamais essayé le jeu original. Le point fort de The Hive permet aux joueurs de construire et de personnaliser leur propre colonie d’abeilles. Vous vous déplacerez sur la carte pour collecter des ressources, établir des avant-postes et débloquer divers bâtiments pour commencer à créer et à personnaliser votre propre maison pour vous et votre colonie.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées par The Hive :

Construisez et personnalisez votre propre ruche en pleine expansion.

en pleine expansion. Utilisez des tunnels de vent et courants aériens pour vous déplacer plus rapidement sur la carte.

pour vous déplacer plus rapidement sur la carte. Découvrez deux nouveaux mini-jeux pour encore plus de défis.

pour encore plus de défis. Activez la vision d’abeille pour repérer plus facilement les ressources et les avant-postes.

pour repérer plus facilement les ressources et les avant-postes. Profitez d’une météo aléatoire (en mode vol libre).

(en mode vol libre). Jouez sur de nouvelles cartes en coopération, désormais disponibles en solo.

VIVEZ UNE GRANDE AVENTURE DANS LA PEAU D’UNE PETITE ABEILLE

Prenez votre envol dans un mode histoire captivant, où vous devez protéger votre ruche d’un danger imminent. En tant que membre dévoué de l’essaim, votre mission est cruciale pour la survie de votre colonie.

EXPLOREZ UN PARC CÉLÈBRE ET PLEIN DE VIE

Parcourez un vaste monde semi-ouvert, inspiré du Central Park de New York. Des étangs aux aires de pique-nique, en passant par la fête foraine et le zoo, découvrez des secrets, mini-jeux et ressources disséminés dans l’environnement. Interagissez avec des animaux, plantes, humains et autres insectes tout au long de votre périple.

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE RUCHE

Grâce à l’extension The Hive, vous pouvez désormais créer et personnaliser votre ruche idéale. Collectez des ressources, optimisez leur gestion et décorez votre colonie avec divers bâtiments fonctionnels et esthétiques.

UNE MULTITUDE DE MINI-JEUX

La vie d’abeille est intense et pleine de défis ! Traversez des courants aériens, collectez du pollen, dansez comme une abeille, défendez votre ruche contre les guêpes et relevez de nombreux autres défis dans un gameplay mêlant exploration et action.

MODE COOPÉRATIF EN ÉCRAN PARTAGÉ

Jouez avec jusqu’à quatre amis ou membres de votre famille en coopération locale. Découvrez des cartes multijoueur inédites, avec des modes compétitifs et coopératifs, parfaits pour tous les âges.

UNE BANDE-SON APAISANTE ET IMMERSIVE

Laissez-vous transporter par une musique envoûtante, composée par Mikołaj Stroiński, connu pour son travail sur The Witcher 3 et The Vanishing of Ethan Carter.