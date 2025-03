Le remaster très attendu d’une quadrilogie classique est enfin arrivé !

Il est temps de s’aventurer dans les profondeurs du donjon. Aujourd’hui, l’éditeur gamigo et le développeur Tableflip sont ravis d’annoncer le lancement de FATE : Reawakened ! Disponible dès maintenant sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo, FATE : Reawakened est une nouvelle version de l’aventure classique dans laquelle les joueurs revisitent la ville pittoresque de Grove. Au cours de leurs aventures, ils prendront les armes pour se battre dans des donjons difficiles générés de manière procédurale, apprendront la magie des arcanes pour maîtriser de puissants sorts, et profiteront d’une pêche bien méritée.

Revitalisant un classique bien-aimé, FATE : Reawakened redonne vie à l’emblématique quadrilogie de chasse aux donjons grâce à des révisions graphiques complètes et à une prise en charge étendue des langues. Cette édition définitive comprend les quatre jeux originaux, ainsi que les suites FATE : Undiscovered Realms, FATE : The Traitor Soul et FATE : The Cursed King.

FATE est célébré et reconnu comme l’un des premiers pionniers du genre ARPG et un précurseur notable de jeux tels que Torchlight. Les joueurs se lancent dans une quête épique, affrontant des monstres vicieux, collectant des armes uniques et apprenant des sorts magiques dans leur quête de gloire et de célébrité. Considéré par de nombreux joueurs comme leur premier dungeon crawler, l’héritage de FATE est préservé et amélioré dans le remaster Reawakened à venir, qui conserve toutes les caractéristiques bien-aimées de l’original tout en donnant à la série un bon coup de polish.

Au cours de l’âge d’or des RPG d’action, FATE s’est imposé comme un titre phare, décrochant la deuxième place du Prix du jeu de rôle de l’année décerné par PC Magazine. Son succès a donné lieu à trois suites, consolidant sa place parmi les meilleurs dungeon crawlers de son époque. Aujourd’hui, une nouvelle génération de joueurs va entrer dans la ville légendaire de Grove et découvrir les jeux originaux d’une toute nouvelle manière ! La série FATE, maintes fois récompensée, a été rafraîchie avec une touche de modernité tout en restant fidèle à ses racines nostalgiques de jeu de donjon.