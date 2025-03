Le 21 mars 2025 marquera la sortie d’Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, le nouvel opus de la célèbre franchise de Gust. Ce jeu de rôle japonais (JRPG) sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Pour permettre aux joueurs de découvrir cet univers avant la sortie officielle, une démo jouable sera disponible dès le 17 mars sur toutes les plateformes mentionnées. Cette démo couvrira le début de l’aventure, et la progression pourra être transférée vers le jeu complet lors de sa sortie.

L’histoire se déroule sur le continent d’Aladiss, un monde où l’alchimie est désormais considérée comme un tabou. Les joueurs incarneront Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste déterminée à percer les mystères entourant un cataclysme qui a dévasté le continent. Accompagnée de ses compagnons, Yumia explorera diverses régions, chacune avec ses propres défis et secrets.

Ce nouvel opus introduit des mécaniques inédites tout en conservant l’essence de la série. Les joueurs pourront parcourir librement le continent, utiliser une variété d’objets et d’actions pour progresser, et s’engager dans des combats qui combinent stratégie et dynamisme. La fonction de Synthèse simple permettra de créer des objets directement sur le terrain, tandis que la Construction offrira la possibilité de bâtir et personnaliser des bases selon les préférences du joueur.

Éditions et bonus

Plusieurs éditions du jeu seront disponibles, chacune offrant des bonus spécifiques :

Édition standard : inclut le jeu de base.

: inclut le jeu de base. Édition Digitale Deluxe : comprend le jeu de base et la « Collection colorée ».

: comprend le jeu de base et la « Collection colorée ». Édition Ultime : contient le jeu de base, des bonus exclusifs, le Season Pass et la « Collection colorée ».

Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront des bonus tels que des poses et cadres photo limités pour le mode photo. De plus, un Kit de préparation pour les recherches à Aladiss sera offert en bonus d’achat anticipé, incluant des costumes pour Yumia et Flammi, ainsi que des accessoires augmentant l’expérience gagnée en combat.