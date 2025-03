PQube, PixelHeart, le développeur Storybird Studio et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que Beyond the Ice Palace 2, la suite très attendue du classique culte de la plateforme de 1988, arrive aujourd’hui en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Après une attente historique de 37 ans, l’histoire du jeu vidéo vient d’être écrite avec la sortie de Beyond The Ice Palace 2, qui pulvérise le record de l’intervalle le plus long entre la sortie d’un jeu original et celle de sa suite. Lorsque le premier Beyond The Ice Palace a captivé les joueurs sur des plateformes telles que l’Amiga, le Commodore 64 et le ZX Spectrum en 1988, peu de gens auraient pu imaginer qu’il faudrait près de quatre décennies pour qu’une suite à ce jeu d’action fantastique voit le jour. Ce revival moderne du légendaire jeu d’action-plateforme offre des combats rapides, des défis à de platforming et des secrets cachés, le tout dans un monde gothique époustouflant en pixel-art.

Cette suite fait honneur à ses racines en pixel-art tout en introduisant des mécanismes de jeu modernes qui s’adressent à la fois aux fans nostalgiques de l’original et à une nouvelle génération de joueurs. « Nous voulions créer un jeu qui respecte le statut de classique culte de l’original tout en faisant évoluer l’expérience vers 2025 », explique l’équipe de développement. « Cette version n’est pas une simple suite, c’est l’aboutissement d’un héritage de jeu qui s’étend sur plusieurs générations de joueurs et de technologies. »

À propos de Beyond The Ice Palace 2 :

Le « roi maudit » surgit des abysses, brandissant les chaînes qui le retenaient autrefois, aujourd’hui transformées en armes puissantes. Situé dans un sombre royaume fantastique regorgeant de secrets, Beyond the Ice Palace 2 met les joueurs au défi d’explorer des chambres cachées, de vaincre des démons colossaux et de découvrir de puissantes améliorations dans une quête incessante de vengeance et de rédemption.

Sur les deux plateformes, les nouveaux joueurs et surtout les joueurs rétro qui attendent patiemment depuis plus de 30 ans peuvent maintenant découvrir le légendaire retour en force du Roi Maudit !

Caractéristiques principales :

Reprenez votre trône en tant que roi maudit. Embarquez pour un voyage de vengeance, à la recherche des éclats de flèches sacrées qui vous permettront de libérer toute votre puissance.

Combat et exploration dynamiques Maîtrisez les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois et transformez-les en armes de destruction et en outils de déplacement.

Secrets d’un royaume déchu Découvrez des salles cachées, des améliorations puissantes et des trésors perdus pour vous aider dans votre quête.

Améliorations stratégiques Collectez des cristaux de puissance pour améliorer vos capacités et vous préparer à affronter des boss colossaux.

La rencontre du classique et du moderne Fusionnant l’art du pixel d’inspiration rétro avec un gameplay moderne, Beyond the Ice Palace 2 revitalise la série pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus.

Une bande-son inoubliable par une icône du jeu vidéo

Composée par Allister Brimble, compositeur légendaire de jeux vidéo, la bande originale épique de Beyond the Ice Palace 2 rehausse chaque moment d’exploration et de combat.

Les compositions passées de Brimble comprennent :

The Plucky Squire (2024)

X-COM : Enemy Unknown (1995)

La série RollerCoaster Tycoon (1999/2002)

Alien Breed (1995)

Driver 1+2 (1999/2000)

Avec son ambiance sonore envoûtante et immersive, la musique de Brimble fait de Beyond the Ice Palace 2 un jeu aussi passionnant à écouter qu’à jouer.