La suite directe de l’emblématique Life is Strange, sorti en 2015 et adoré par des millions de fans pour ses personnages forts et son récit captivant, s’est avérée être un pari déçu. Malgré de grandes attentes suscitées par le retour tant attendu de Max Caufield, Life is Strange: Double Exposure n’a pas su convaincre, entraînant d’importantes pertes pour Square Enix et le studio Deck Nine.

Un retour prometteur qui tourne court

Dès son annonce, Double Exposure avait suscité un enthousiasme considérable, notamment grâce à la mention dans les crédits du jeu indiquant que Max Caufield reviendrait, laissant présager qu’un troisième opus était en préparation. Pourtant, au lancement, le jeu a reçu des critiques mitigées de la part des spécialistes, et le public de la première heure, fidèle aux attentes de l’original, a été particulièrement déçu par la gestion de la relation entre Max et Chloe, ainsi que par le ton et la continuité du canon de la série.

Des chiffres qui ne mentent pas

Bien que Square Enix n’ait pas dévoilé de chiffres de vente précis, des analystes, tels que Hideki Yasuda de Toyo Securities, ont confirmé dans leurs rapports financiers que Life is Strange: Double Exposure avait généré des « pertes importantes » pour l’éditeur. Ces résultats décevants contrastent fortement avec le succès colossal du premier opus, qui avait permis de vendre des millions d’exemplaires dans le monde entier.

Les raisons d’un échec surprenant

Plusieurs hypothèses circulent quant à l’échec de Double Exposure. Certains observateurs avancent que la réception critique plutôt tiède, ainsi que la gestion contestée des personnages emblématiques de la saga, ont pu détourner les fans de l’original. D’autres soulignent que des choix narratifs et stylistiques jugés incohérents avec l’esprit de Life is Strange ont entamé la confiance du public.

L’avenir de la franchise en suspens

Face à ces résultats, il semble désormais peu probable qu’un troisième opus voie le jour, du moins dans l’immédiat. La mention dans les crédits du retour de Max Caufield, qui avait alimenté les espoirs d’un nouveau chapitre, paraît aujourd’hui bien mince et pourrait n’être qu’un vestige d’une ambition désormais abandonnée. Tandis que le succès du remaster de Dragon Quest III a permis à Square Enix de compenser partiellement les pertes de Double Exposure, la déception reste palpable parmi les fans de la franchise.