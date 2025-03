Préparez-vous à plonger dans un univers de fantasy sombre et dessiné à la main. Twilight Monk, le jeu d’action-RPG inspiré de la série de romans graphiques du même nom, sortira le 26 mars 2025 sur PC et Nintendo Switch.

Dans cette aventure 2.5D mêlant Metroidvania et RPG, les joueurs exploreront un monde vaste et dangereux, composé de plusieurs continents, rempli de donjons complexes et de secrets bien gardés.

Une quête épique pour sauver le monde de Speria

L’histoire de Twilight Monk se déroule dans la terre de Speria, un monde plongé dans les ténèbres où des monstres féroces dévastent les villages. Dernier bastion de l’humanité, le monastère de l’île de Crescent abrite les Moonken Monks, gardiens de la paix. Mais l’équilibre est menacé de l’intérieur.

Vous incarnez Raziel Tenza, un descendant des légendaires Twilight Monks, chargé d’une mission cruciale : retrouver les Trois Anneaux du Triskèle et affronter Nox, un traître prêt à plonger le monde dans le chaos.

Un gameplay alliant exploration et combat

Au cœur de l’aventure, Raziel manie une arme unique : le Phantom Pillar, une gigantesque colonne de pierre mystérieuse. Bien plus qu’un simple outil de destruction, ce pilier ancien vous permettra aussi bien de combattre, bloquer les attaques ennemies, activer des mécanismes, que de résoudre des énigmes environnementales.

Caractéristiques principales de Twilight Monk

Des donjons métroidvaniens complexes , remplis de trésors, de passages secrets, d’énigmes et de parchemins à collectionner.

, remplis de trésors, de passages secrets, d’énigmes et de parchemins à collectionner. Un monde 2.5D richement dessiné à la main , peuplé de monstres redoutables et de lieux mystérieux.

, peuplé de monstres redoutables et de lieux mystérieux. Des villes animées où interagir avec les habitants, participer à des mini-jeux pour gagner des récompenses, acheter des objets et améliorer ses statistiques.

où interagir avec les habitants, participer à des mini-jeux pour gagner des récompenses, acheter des objets et améliorer ses statistiques. Des arènes de combat conçues selon le terrain , pour des affrontements stratégiques.

, pour des affrontements stratégiques. Des mécaniques de montée en niveau , permettant de débloquer de nouvelles capacités et d’accéder à des zones auparavant inaccessibles.

, permettant de débloquer de nouvelles capacités et d’accéder à des zones auparavant inaccessibles. Une vaste carte du monde avec plusieurs continents et villages, rappelant les grands classiques du JRPG.

Un hommage aux classiques du genre, avec une identité forte

Avec ses graphismes soignés, ses donjons à l’architecture complexe et son système d’évolution profond, Twilight Monk s’impose comme un titre incontournable pour les amateurs de Metroidvania et de RPG d’action. L’univers narratif dense, directement inspiré des romans graphiques originaux, promet une aventure riche en rebondissements et en mystères à dévoiler.

Twilight Monk sera disponible en version numérique sur Steam et Nintendo Switch dès le 26 mars 2025.