Zynga a annoncé que Star Wars: Hunters prendra fin le 1er octobre 2025. Après de nombreuses années de reports avant sa sortie, le jeu verra désormais sa dernière mise à jour de contenu le 15 avril 2025. Vous pouvez retrouver ci-dessous le message complet de l’équipe de développement concernant la fin du service.

Merci pour votre incroyable soutien et pour avoir fait partie du monde de Vespaara.

Après mûre réflexion, nous souhaitons vous informer que la dernière mise à jour de contenu pour Star Wars: Hunters sur toutes les plateformes sera déployée le 15 avril 2025. Le jeu restera jouable jusqu’au 1er octobre 2025, date à laquelle les serveurs en ligne seront définitivement fermés.

Nous comprenons que cette nouvelle puisse être décevante et tenons à vous assurer que cette décision n’a pas été prise à la légère. Votre passion et votre dévouement envers le jeu et sa communauté ont représenté énormément pour nous, et nous nous engageons à vous informer et vous accompagner tout au long de cette transition.

Voici quelques dates importantes à retenir concernant cette annonce :