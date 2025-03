L’éditeur Saber Interactive et le développeur Twirlbound ont annoncé que The Knightling sera lancé le 28 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam.

The Knightling est un jeu d’action-aventure en 3D qui suit le parcours d’un aspirant chevalier en quête de retrouver son mentor disparu, Sir Lionstone. Armé uniquement d’un bouclier légendaire, le protagoniste doit parcourir les terres de Clesseia pour devenir le héros inattendu dont le royaume a désespérément besoin.

Dans l’histoire, Sir Lionstone – le chevalier le plus puissant et protecteur de la grande cité de Clesseia – n’est pas revenu de sa dernière mission. En tant que chevalier en formation, votre mission est d’utiliser le bouclier légendaire laissé en héritage pour retrouver Lionstone et affronter les menaces qui pèsent sur le royaume. Le joueur explorera des régions variées et découvrira les secrets entourant le pouvoir mystérieux du bouclier ainsi que l’histoire prestigieuse de la contrée, tout en combattant bandits et monstres.

Parmi les caractéristiques clés du jeu, The Knightling met l’accent sur la progression du personnage. Dès le départ, vous incarnez un chevalier en herbe qui devra améliorer ses compétences et optimiser son arsenal afin de surmonter divers obstacles, aider les citoyens et prouver sa valeur pour accéder à la chevalerie. Le système de combat privilégie la défense, où l’utilisation du bouclier – renfermant un élément mystérieux appelé Callyrium – permet de bloquer, parer et créer des ouvertures pour lancer des attaques puissantes et enchaîner des combos.

La mobilité joue également un rôle important : le bouclier offre des capacités de déplacement qui facilitent l’exploration des différents environnements de Clesseia. Les joueurs pourront ainsi accumuler des points de réputation utiles pour améliorer leurs compétences et progresser dans l’aventure.

L’annonce a été faite via les canaux officiels de PlayStation, accompagnée d’une bande-annonce détaillant les environnements et les mécaniques de jeu. The Knightling se veut une réinvention du genre, combinant l’exploration, le combat tactique et une personnalisation poussée, afin de séduire à la fois les amateurs de jeux de plateforme et les fans d’action-RPG.

La sortie prévue pour le 28 août 2025 marque le début d’une nouvelle aventure dans un univers où courage, mystère et destin s’entremêlent pour offrir aux joueurs une expérience riche et immersive.