Voici le top des ventes de la semaine (du 10 au 16 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Le top des ventes au Japon cette semaine met en avant la domination continue de Monster Hunter Wilds sur PS5, malgré une baisse significative de 60 % par rapport à la semaine précédente. Avec 40 632 copies supplémentaires écoulées, le titre de Capcom approche déjà des 750 000 ventes physiques.

Derrière, Super Mario Party: Jamboree sur Nintendo Switch maintient un rythme solide en deuxième position avec 8 772 ventes cette semaine et un total impressionnant de plus de 1,2 million d’exemplaires vendus. Il démontre une belle longévité, comme souvent avec les titres multijoueurs de Nintendo.

En revanche, Suikoden I & II HD Remaster connaît une chute brutale avec une baisse de 81 %, passant de la deuxième à la troisième place avec 7 330 ventes. Après un bon démarrage, l’engouement semble s’essouffler rapidement, ce qui n’est pas étonnant pour une compilation de RPG classiques qui cible un public de niche.

Donkey Kong Country Returns HD continue son petit bonhomme de chemin, avec 6 938 unités supplémentaires vendues et un total dépassant désormais les 230 000 ventes, confirmant que ce remaster a su trouver son public.

Les incontournables de la Switch occupent une grande partie du classement. Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Écarlate / Violet, Animal Crossing: New Horizons et Super Smash Bros. Ultimate montrent une fois de plus leur incroyable longévité, certains dépassant les 5 voire 8 millions d’unités vendues depuis leur lancement. Notons que Pokémon Écarlate / Violet est le seul titre du top à afficher une légère hausse cette semaine (+2 %), preuve que la franchise continue de se vendre régulièrement.

Enfin, la seule nouvelle entrée de la semaine, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth: Fulland of Water and Light, se hisse à la dixième place avec 2 524 ventes. Un démarrage modeste pour ce RPG basé sur la populaire licence DanMachi, mais qui pourrait attirer les fans sur la durée. Globalement, Nintendo conserve une emprise forte sur le marché japonais avec huit titres Switch dans le top 10.

Hardware

01./01. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) – 40.632 / 742.869 (-60%)

02./04. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 8.772 / 1.228.548 (-12%)

03./02. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars <Suikoden HD Remaster: Gate Rune War \ Suikoden II HD Remaster: Dunan Unification War> <RPG> (Konami) {2025.03.06} (¥5.000) – 7.330 / 46.214 (-81%)

04./05. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 6.938 / 232.050 (-19%)

05./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.851 / 3.832.963 (-8%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.590 / 6.283.003 (-32%)

07./08. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 4.351 / 5.538.030 (+2%)

08./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 3.794 / 8.089.216 (-11%)

09./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.048 / 5.732.749 (-6%)

10./00. [NSW] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth: Fulland of Water and Light # <RPG> (Bushiroad) {2025.03.13} (¥5.164) – 2.524 / NEW

