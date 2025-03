Pour célébrer l’événement, une collaboration inédite avec TEKKEN 8 et une illustration spéciale de l’artiste Benitama ont été révélées.

KOEI TECMO Europe et Gust invitent dès aujourd’hui les joueurs à se lancer dans une agréable aventure JRPG avec Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, PC via Steam® et, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Pour célébrer le dernier épisode de la série Atelier, très apprécié des fans, une collaboration spéciale avec TEKKEN 8, un jeu de combat en 3D de Bandai Namco, a été annoncée via un trailer hommage spécial. Avant de s’aventurer sur le chemin interdit aux côtés de Yumia et de ses compagnons, les joueurs pourront découvrir une illustration exclusive réalisée par l’artiste Benitama, ainsi qu’un aperçu de l’aventure qui les attend dans la toute nouvelle bande-annonce de lancement.

Dans un monde où l’alchimie est devenue taboue et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvé suit les aventures d’une jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons dans leur quête pour comprendre la chute de l’Empire aladissien. Aladiss était autrefois une terre florissante grâce à l’alchimie dont l’histoire n’est désormais plus qu’un souvenir oublié. C’est à travers ce continent en ruines que Yumia, bien que confrontée à son passé et en proie aux incertitudes, tracera son propre chemin pour découvrir les raisons ayant conduit au cataclysme qui a détruit Aladiss.

Accompagnée de ses alliés, Yumia parcourra un vaste continent autrefois régi par l’Empire aladissien, où toute trace de civilisation a disparu. Les joueurs disposeront d’un large éventail d’actions et d’objets pour progresser dans cette terre inconnue. Ils pourront explorer un monde ouvert composé de différents biomes, récolter des matériaux et synthétiser divers objets à utiliser en exploration comme en combat. Pour la première fois dans la série, il sera possible de créer des objets sans retourner à la base grâce à la fonctionnalité « synthèse simple ». Les joueurs pourront également construire, meubler et personnaliser leur propre base avec la fonctionnalité « construction ».

Pour célébrer le lancement d’Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, KOEI TECMO et Gust intègrent l’univers de TEKKEN 8, le jeu de combat de Bandai Namco Entertainment, dans leur JRPG alchimique. Ce contenu collaboratif inédit comprend des costumes, des compétences spéciales et des accessoires, qui seront disponibles dans un DLC gratuit ultérieurement. À cette occasion, l’artiste Benitama a réalisé une illustration commémorative mettant en scène Yumia et Reina, la mystérieuse combattante de TEKKEN 8.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible en édition standard et Digital Deluxe. Les joueurs peuvent également acheter deux éditions physiques spéciales :

La PREMIUM BOX , qui comprend le jeu de base*, un artbook, une affiche en tissu format B3 avec une illustration originale, une illustration originale sur toile (format B3), un CD de pistes supplémentaires et le costume exclusif d’accès anticipé pour Yumia « Alchimiste en congé ».

, qui comprend le jeu de base*, un artbook, une affiche en tissu format B3 avec une illustration originale, une illustration originale sur toile (format B3), un CD de pistes supplémentaires et le costume exclusif d’accès anticipé pour Yumia « Alchimiste en congé ». La SPECIAL COLLECTION BOX comprend tout le contenu de la PREMIUM BOX ainsi qu’un mouchoir de poche dans le style du bandana de l’équipe de recherche d’Aladiss, une tapisserie avec une illustration originale (format A1), un ensemble de 6 porte-clés décoratifs en acrylique, 6 classeurs transparents spéciaux, une planche d’autocollants, l’adorable peluche de Yumia et le livret officiel des nouvelles, accompagné de son livret de traduction.

Les joueurs ayant acheté le Season Pass** (inclus dans l’édition Ultimate ou disponible séparément) peuvent dès maintenant télécharger le premier contenu DLC, qui comprend un ensemble de maillots de bain pour Yumia et ses compagnons.

Tous les joueurs achetant une édition physique ou numérique jusqu’à deux semaines après la sortie du jeu recevront le costume « L’acrobate des souvenirs » pour Yumia, le costume « L’objet flottant des souvenirs » pour Flammi, ainsi que l’équipement exclusif « Bande pour entraînement intensif ».

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC via Steam®, Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu inclus un boublage en japonais et des sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol.

*Les versions Nintendo Switch™, Xbox One et Steam®︎ sont uniquement disponibles en version numérique.

**Le Season Pass est inclus dans l’édition Ultimate et peut être acheté séparément.