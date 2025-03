Petite semaine pour les promotions ! Après les promotions Nintendo et Square Enix (certaines sont encore en cours), nous revoilà avec une période plutôt calme… Il y a quand même quelques petits jeux sympas à découvrir dans notre sélection des promotions de l’eShop !

DREDGE

14,99€ au lieu de 24,99€

DREDGE est actuellement sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 14 avril !

Vous voulez découvrir l’un des jeux de l’année 2023 ? Une pépite indépendante primée et récompensée un peu partout dans le monde ? N’hésitez pas ! DREDGE est un jeu de pêche lovecraftien dans lequel nous allons explorer des poissons dans un univers très étrange et rempli de surprise. Véritable coup de cœur pour nous, nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Blasphemous

6,24€ au lieu de 24,99€

L’une des références du Metroidvania, Blasphemous, est en promotion jusqu’au 14 avril. Le jeu est disponible sur l’eShop au petit prix de 6,24€ au lieu de 24,99€ !

Blasphemous est sorti en 2019 sur Nintendo Switch et il a réussi progressivement a gagné le cœur des joueurs. Que ce soit par son côté malsain (il faut aimer) et dérangeant, sa patte graphique singulière, sa belle durée de vie, le jeu a beaucoup d’arguments à faire valoir si vous n’avez pas peur de la difficulté. Nous lui avions mis la note de 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Gas Station Simulator

13,99€ au lieu de 19,99€

Changement de style. Gas Station Simulator est disponible sur l‘eShop à 13,99€ à la place de 19,99€ jusqu’au 10 avril.

Qu’il est rare de trouver un bon simulateur dans le monde vidéoludique… Gas Station Simulator propose une expérience réussie qui a parvenu à nous plaire. Entre l’entretien des voitures, la gestion des ordures, et bien sûr, le service des clients à la pompe, le jeu propose une belle incursion dans un milieu pas forcément connu. Notre testeuse lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Demon Turf

10,99€ au lieu de 21,99€

Attention, exceptionnellement nous vous proposons dans la sélection un jeu non traduit en français. Demon Turf est disponible sur l’eShop au prix de 10,99€ au lieu de 21,99€ jusqu’au 15 avril.

Demon Turf est un platformer 3D très réussi qui réussit en permanence à renouveller son gameplay. Avec son graphisme qui rappelle Paper Mario, le jeu est une parfaite expérience pour ceux qui maîtrisent un minimum la langue de Shakespeare. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Koa and the Five Pirates of Mara

9,99€ au lieu de 19,99€

Pour terminer, voici un très joli platformer ! Koa and the Five Pirates of Mara est disponible sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 13 avril.

Koa and the Five Pirates of Mara est un jeu pour toute la famille, grâce à son accessibilité et ses graphismes vraiment mignons ! Le contenu est intéressant, l’expérience parvient à se renouveller et la promotion permet de profiter à l’expérience pour seulement dix euros ! Notre testeuse lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.