Les pirates sont souvent à l’origine de grandes histoires, pleines d’aventures et de péripéties diverses dans des mers souvent ô combien imprévisibles. Certains courageux veulent les combattre, d’autres âmes plus intrépides encore s’amusent à imaginer rejoindre leurs rangs… Dans tous les cas, ces communautés inspirent débat, et le plus souvent quelques souvenirs d’enfance. C’est dans cet univers jonché de pirateries, le tout dans une ambiance infantile édulcorée, que nous vous proposons de plonger aujourd’hui, dans la peau de la petite Koa, audacieuse demoiselle qui se rit du danger.

Développé et édité par Chibig, Koa and the five pirates of Mara débute par la réception d’une mystérieuse lettre : cette dernière nous informe que des pirates viennent de piller la petite île de Qälis. Pourtant, aussi haute qu’une fillette d’une dizaine d’années, la jeune Koa n’hésite pas un instant et se précipite au secours des habitants en détresse.

Elle est dès lors accueillie par Mayo, une sorte de femme renarde aux allures de pirate, qui l’informe que cette lettre n’était finalement qu’un semblant de prétexte pour l’attirer jusqu’ici et ainsi l’inciter à participer aux épreuves mises en place pour devenir le plus grand des pirates. Si le projet ne séduit pas particulièrement Koa, cette dernière va rapidement se prendre au jeu, avec pour véritable objectif la renaissance de la ville et l’aide portée à tous ses résidents, plutôt qu’un titre honorifique qui ne l’enchante pas nécessairement. Que les épreuves commencent !

La course des plateformes

Le titre se montre rapidement nettement plus ambitieux qu’un simple jeu de plateforme. En effet, derrière son allure très infantile, se cache une belle aventure pleine de surprises et de rebondissements. La prise en main de Koa ne présente aucune difficulté : capable de se mouvoir grâce au joystick, le bouton B est quant à lui utilisé pour sauter, Y pour courir. ZR permet de faire « un saut de chat », en d’autres termes, écrabouiller ce qui se trouve sous vos fesses. Enfin, la pression du bouton X permet de saisir et de lancer quelques objets. La visée est grandement facilitée par le titre qui présente au joueur la cible très simplement. Le déplacement de Koa est donc très accessible, y compris pour les plus jeunes.

Les roulades font partie du panel de ses capacités et seront fort utiles pour avancer à toute allure sur les nombreux parcours. En effet, s’il est possible d’avancer « tranquillou bilou » sur une grande partie des stages du jeu, la vitesse sera nettement récompensée. En effet, de nombreux bonus sont à collectionner sur l’ensemble des niveaux, mais une autre facette de la partie est mise en avant : plus le niveau est rapidement terminé, plus vous gagnerez de belles médailles. Concrètement, cela implique de refaire chaque niveau plusieurs fois afin d’assurer la récolte de tous les objets dans un premier temps, puis le meilleur temps par la suite. Si sur le papier cela peut sembler rébarbatif, une fois la manette en main, le plaisir est bel et bien présent et le joueur ne devrait pas être opposé à refaire les niveaux tant leur réalisation est de qualité. Par ailleurs, le titre n’est aucunement punitif malgré les quelques échecs. De quoi donner confiance à tous, y compris aux joueurs les moins aguerris.

La gentille piraterie

Nous avons été très agréablement surpris par la qualité du titre : si les graphismes peuvent paraître assez simples, ils n’en restent pas moins particulièrement propres, avec des univers distincts parfaitement retranscrits. La glace devient un amoncellement de petites banquises glissantes, le volcan un univers qui bouillonne, les esprits sont complètement perchés, et les quelques parcours sous l’eau sont pleins de charme. La musique et les bruitages complètent l’immersion sans équivoque.

Les personnages sont dessinés avec le même soin, dotés de quelques caractères propres. Certains individus se montrent plein d’empathie, d’autres sont ronchons, combatifs voir quelque peu agressifs, mais toujours dans une ambiance bonne enfant.

Au delà d’une belle réalisation générale, les développeurs ont avant tout doté leur titre d’un contenu qui parvient à se renouveler avec beaucoup de surprises. En effet, le jeu ne se contente pas d’embarquer le joueur au cœur de différents environnements, il lui offre assurément de nouvelles expériences de jeu au fil des épreuves et d’une carte qui se dévoile peu à peu. Le fil rouge de Koa consistera en effet à récupérer toutes bribes de cartes éparpillées sur différentes îles, jusqu’à enfin attendre la tanière de Grant Loom, réputée comme étant le plus féroce des pirates. Les boss feront dès lors partie intégrante du titre, offrant au joueur la possibilité de participer, tantôt à nouveau, à des courses rythmées au sein desquelles il faudra rester concentré tout au long du parcours (et maîtriser les roulades !), tantôt des combats plus traditionnels avec des bombes à envoyer dans la trombine du vilain. Mention spéciale à la mise en scène autour du colosse !

Nombreux stages mettent en avant la plateforme traditionnelle, avec différents ponts et îlots à attendre. D’autres sont plus atypiques, avec notamment des courses rapides, ou encore la collecte d’oignons (!), mais aussi de nombreuses clefs à retrouver afin de déverrouiller d’immenses portes clauses. Le joueur est le plus souvent sur des rails, mais quelques petits extras viennent pimenter avec succès l’aventure.

Pour aller plus loin

Oui, il est possible de « rusher » le jeu à l’extrême, jusqu’à son générique. Mais quel dommage de ne pas profiter de l’ensemble du contenu disponible… Ce n’est en effet qu’en récoltant un maximum d’objets que Koa parviendra à rendre tout son charme et son flot de touristes à l’île de Qälis. De nombreux commerces ouvrent peu à peu leur porte, permettant ainsi de changer de tenue, de sac à dos… La reconstruction de l’île passe aussi par là, une île qui devient de plus en plus charmante, avec de nombreux touristes qui reviennent peu à peu.

L’enchaînement des niveaux s’effectue par un passage en mer, permettant à Koa d’atteindre différentes îles aux univers variés. La navigation est fluide et agréable, le bateau peut par ailleurs être lui aussi amélioré et ainsi donner lieu à de nouvelles surprises… citons par exemple l’arrivée d’un mini jeu sous la mer grâce à l’achat d’un crochet… autant de contenus bonus qui séduiront les amateurs du 100% !

Ce contenu s’avère être accessible et agréable pour tous les âges. Le titre propose en effet un mode simplifié avec plus de points de contrôle encore. Par ailleurs, si le joueur peine à clôturer un niveau, le titre propose de lui faciliter la tâche… si ce n’est pas une belle main tendue que cela ! Petits et grands prendront dès lors grand plaisir à parcourir l’ensemble des niveaux proposés. Soulignons que nous n’avons rencontré aucun bug, et qu’il reste bien entendu possible de revenir sur les différentes îles après le générique final afin d’obtenir tous les objets et les médailles d’or.

Koa and the five pirates of Mara est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

S’il est aujourd’hui nettement plus rare suite à sa surexploitation, le tronc du koa était jadis creusé par les locaux hawaïens pour en faire des canoës. Comme d’autres Acacias, le koa dispose d’une particularité originale : ses feuilles ne sont pas les mêmes en fonction de sa maturité !

Conclusion 8 /10 Koa and the five pirate of Mara est un agréable jeu de plateforme, disposant d'un contenu de qualité qui parvient à se renouveler au fil des découvertes. Sous la peau de la jeune Koa, le joueur est invité à prendre part à une agréable aventure, navigant d'île en île, passant d'un environnement à un autre dans un amoncellement de niveaux originaux et rythmés où la course prend rapidement tout son sens. Petits et grands sont invités à prendre part au voyage grâce à une jouabilité accessible et un univers général très coloré qui aguichera sans mal les plus jeunes. Sans fausse note, avec une traduction française, l'épopée de la courageuse Koa mérite de s'y attarder. LES PLUS Un contenu qui parvient à se renouveler au fil des îles découvertes. De belles courses, avec une impression de vitesse réussie, sans pour autant devenir difficile à jouer. Un titre accessible, avec un mode dédié aux plus jeunes ou aux joueurs peu expérimentés. Un univers réussi, gorgé de couleurs et d'univers distincts. Traduction française disponible.

LES MOINS Pour chipoter, certaines roulades peuvent parfois conduire dans le décor ! Un mode multijoueur pour concourir à plusieurs au sein des courses aurait été top !

