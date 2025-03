L’aventure pirate magique de 3DClouds prend le large en mai sur Switch, PlayStation, Xbox et PC

Les amateurs de piraterie et d’aventure peuvent désormais jeter l’ancre dans Trident’s Tale, le nouveau jeu d’action-aventure signé 3DClouds. À l’occasion du Future Games Spring Showcase Live from GDC, le studio italien a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay et annoncé la mise en ligne d’une démo jouable sur Steam.

Prévu pour une sortie en mai sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, Trident’s Tale invite les joueurs à embarquer pour un voyage épique en haute mer. Ils y incarneront Ocean, une jeune pirate téméraire, dans un monde vibrant mêlant magie, exploration d’îles mystérieuses, combats sur terre et en mer, et quêtes remplies d’énigmes et de trésors cachés.

Trident’s Tale promet une expérience immersive et dynamique, où le joueur devra jongler entre gestion de navire, combats contre des gangs de pirates et monstres marins, et exploration de donjons anciens.

Prenez le contrôle de votre propre navire : Affrontez des ennemis en mer lors de batailles navales intenses , améliorez et personnalisez votre embarcation pour vous imposer face aux dangers des océans.

: Affrontez des ennemis en mer lors de , améliorez et personnalisez votre embarcation pour vous imposer face aux dangers des océans. Explorez un monde vaste et vivant : Chaque île regorge de secrets, défis et trésors à découvrir, tandis que les donjons dissimulent des énigmes à résoudre.

: Chaque île regorge de à découvrir, tandis que les donjons dissimulent des énigmes à résoudre. Recrutez votre équipage légendaire : Trouvez des compagnons aux compétences uniques , améliorez leur niveau et formez l’équipe ultime pour régner sur les mers.

: Trouvez des compagnons aux , améliorez leur niveau et formez l’équipe ultime pour régner sur les mers. Affrontez des ennemis redoutables : En combat terrestre, utilisez épées, pistolets et magie pour triompher de vos adversaires et des redoutables boss.

Après avoir travaillé sur des licences connues comme Transformers: Galactic Trials, Paw Patrol World et Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem, 3DClouds se lance dans une aventure originale et ambitieuse avec Trident’s Tale.

« Nous avons hâte de voir les réactions des joueurs. C’est un défi passionnant de créer un univers et des personnages originaux qui marqueront les esprits. » – Francesco Bruschi, CEO de 3DClouds.

Avec sa direction artistique colorée, son mélange d’action et d’exploration et son accessibilité pensée pour tous les âges, Trident’s Tale pourrait bien être l’une des belles surprises du printemps 2025.