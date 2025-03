C’est presque par hasard que nous avons découvert que Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York a enfin eu le droit à sa version française sur Nintendo Switch.

Sorti en septembre 2024, le dernier opus de la trilogie new-yorkaise (dont vous pouvez lire notre test ici), était sorti sans langue française sur notre console. Une décision étonnante et frustrante quand on sait que le visual novel était sorti en anglais et en français sur PC. C’est grâce à une très discrète annonce sur les news Nintendo Switch que nous avons appris que le jeu est enfin disponible en français sur notre console. Une bonne nouvelle qui permettra au public francophone de profiter pleinement de l’expérience narrative proposée par le jeu.

Par ailleurs, Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York est actuellement en promotion sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 31 mars. L’eShop n’indique pas encore la traduction française, mais nous avons vérifié, le jeu est bel et bien disponible en français !

Explorez dans les rues nocturnes de New York en 2024, où le délicat équilibre des pouvoirs ne tient qu’à un fil. Naviguez dans les eaux traîtresses de la politique vampirique alors que vous faites face à un paysage en constante évolution entre la Camarilla et les Anarchs. Dans une ville où chaque action peut faire la différence entre une non-vie éternelle et la mort ultime, allez-vous façonner votre propre destin au milieu du chaos ou votre ambition scellera-t-elle votre perte ?

Vampire : The Masquerade – Reckoning of New York vous invite à vous plonger dans le troisième volet de cette série de romans visuels captivante qui se déroule dans une métropole moderne remplie d’intrigues surnaturelles. Embrassez les ténèbres en tant que Descendant, un vampire plongé dans un monde de danger et de trahison où la survie est primordiale.

Découvrez de nouvelles mécaniques de jeu en utilisant les pouvoirs des Disciplines pour surmonter les défis ou échapper à la poursuite incessante des chasseurs sur vos traces. Mais prenez garde à la Soif insatiable qui ronge votre être et menace de libérer la Bête qui sommeille en vous.

Embarquez pour un voyage de découverte et de tromperie à travers deux perspectives distinctes, chacune offrant un aperçu unique du monde clandestin des nuits de la Grosse Pomme.

Alors que la saga des Descendants de New York touche à sa fin, préparez-vous à vivre la conclusion palpitante de cette histoire passionnante au cœur de cette jungle de béton.