– Maîtrisez les techniques les plus avancées avec une première démo jouable –

Les sensei japonais de Skeleton Crew et les kōhai de Devolver Digital dévoilent aujourd’hui l’art agile du style de la Feuille dans une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour Forestrike. Les élèves les plus avides peuvent arpenter ce chemin vers la conscience absolue dans une nouvelle démo, disponible dès maintenant sur Steam.

Grâce à l’esquive et au contrôle, le style insaisissable de la Feuille permet de retourner la force brute de l’ennemi contre lui. L’objectif est de manipuler le positionnement et les offensives des adversaires pour contrôler l’espace et donc les armes. Il faut profiter de la moindre erreur de l’ennemi.

Le vieux Maître Talgun, un sage particulièrement érudit, est l’aîné de l’Ordre. Il rejette toute forme de violence et croit fermement que la volonté de nuire est une force négative qui menace l’équilibre du monde. Pour lui, la paix doit être assurée en défendant l’Empereur, qui est le seul à pouvoir restaurer l’harmonie dans le royaume.

Forestrike est un jeu de kung fu tactique où la répétition est la clé de la réussite. La dernière création du développeur japonais Skeleton Crew, derrière l’excellent Olija sorti en 2021 en collaboration avec Devolver. Forestrike poursuit les explorations de l’équipe en matière de direction artistique, de combat et de scénario fantasy.

Forestrike sortira sur PC et Nintendo Switch en 2025.