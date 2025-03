Depuis son lancement, Palworld, le jeu de survie et de capture de monstres de Pocketpair, est souvent comparé à Pokémon en raison de son concept similaire, bien que plus axé sur l’action. Mais malgré cette proximité avec la franchise de Nintendo, le jeu n’a jamais été prévu sur Nintendo Switch, une absence justifiée avant tout par des contraintes techniques.

Lors d’une interview avec IGN pendant la Game Developers Conference (GDC) 2025, John « Bucky » Buckley, directeur de la communication de Pocketpair, a confirmé que la Switch 2 pourrait changer la donne. Il explique que si la prochaine console de Nintendo dispose d’une puissance suffisante, un portage de Palworld serait « 100 % envisageable ».

« Nous n’avons pas encore vu les spécificités techniques de la Switch 2. Comme tout le monde, nous attendons. Je me balade à la GDC en espérant que quelqu’un me les communique, mais tous ceux à qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils ne les avaient pas encore vues. » « Si la console est suffisamment puissante, je pense que ça vaut vraiment le coup d’y réfléchir. Nous avons beaucoup optimisé le jeu sur Steam Deck, et nous en sommes très satisfaits. Il reste encore du travail, mais nous sommes vraiment contents du résultat. Nous aimerions donc proposer Palworld sur davantage de consoles portables, si possible. »

Un obstacle juridique ?

Au-delà des limitations techniques, Pocketpair est actuellement visé par une action en justice intentée par Nintendo et The Pokémon Company. La plainte, déposée en septembre 2024, concerne une possible violation de brevets en lien avec les mécaniques de capture de créatures de Palworld, proches de celles de Pokémon.

Certains observateurs estiment que ce litige pourrait constituer un frein majeur à l’arrivée du jeu sur Switch 2, indépendamment des performances techniques de la console. Cependant, Buckley affirme que ce procès n’est pas la raison de l’absence de Palworld sur Switch, soulignant que Pocketpair a déjà publié d’autres jeux sur la console hybride de Nintendo.

Un futur portage encore incertain

Pour l’instant, Pocketpair ne peut pas s’engager officiellement sur un portage de Palworld sur Switch 2, faute d’informations sur les caractéristiques précises du matériel. Cependant, le Nintendo Direct du 2 avril 2025, qui présentera officiellement la nouvelle console, pourrait apporter des réponses et ouvrir la voie à une arrivée du jeu sur la plateforme.

Si la Switch 2 se révèle « suffisamment puissante », comme le souligne Buckley, alors Palworld pourrait bien rejoindre la future console de Nintendo, offrant aux joueurs une nouvelle expérience hybride entre survie et collection de créatures. Affaire à suivre.