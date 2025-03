A chaque semaine sa rumeur sur la Switch 2 normalement, mais cette fois-ci on est plutôt sur la Switch actuel ! Sur reddit et d’après un forum chinois, un Nintendo Direct surprise devrait apparaitre demain pour nous parler des jeux à venir sur Switch.

La Switch 1 est sortie le 3 mars 2017, soit il y a maintenant plus de 8 ans ! Et force est de constater qu’elle n’est pas encore au bout de sa carrière, si sa grande sœur devait arriver assez rapidement, Nintendo à déjà dévoiler qu’il n’arrêterait pas tout de suite sa production. Il y a donc fort à parier qu’il y a encore des jeux de prévus dessus. On sait déjà que Légendes Pokémon : Z-A est annoncé sur Switch 1 et que Metroid Prime 4 est lui aussi annoncé sur Switch 1, mais en dehors de ces jeux les futures sorties sont inconnues. Nous venons d’avoir Xenoblade Chronicle X, mais on ne va pas tenir toute l’année avec lui.

Voici les captures d’écran du forum chinois :

Mais que ce soit sur Bluesky avec l’utilisateur Stealth, ou bien encore sur les forums de Famiboards, ou même tout simplement depuis plusieurs semaine, il y a vraiment beaucoup de sources et de rumeurs autour d’un direct Switch 1.

A quelques jours de la révélation de la Switch 2, on vous rappelle qu’un direct est prévu mercredi 02 avril à 15h, soit déjà la semaine prochaine, qui devrais uniquement se porter sur la Switch 2. Pensez-vous qu’un direct Switch 1 est crédible ?