Les insiders semblent en grande forme ces derniers temps. Au cours de l’année écoulée, de nombreuses rumeurs ont émergé, et force est de constater que la majorité d’entre elles se sont révélées exactes. Aujourd’hui encore, une nouvelle prédiction vient de se confirmer : un Nintendo Direct dédié à la Switch 1 aura bien lieu ce 27 mars. Mais à peine cette annonce officielle est-elle tombée qu’une nouvelle rumeur commence à circuler à son sujet.

Alors que beaucoup considèrent ce Direct comme le chant du cygne de la Switch, la dernière grande présentation avant le passage de flambeau à la Switch 2, l’excitation est à son comble. Nintendo pourrait-il encore réserver quelques surprises de son côté ? Des annonces de derniers jeux first-party sont-elles à prévoir ? Nous aurons bientôt la réponse, mais selon les dernières informations, ce sont peut-être les éditeurs partenaires qui voleront la vedette.

D’après Jeff Grubb de Giant Bomb, ce Nintendo Direct contiendrait un jeu d’un partenaire tiers qui risque de faire beaucoup parler de lui, et ce ne serait pas forcément une production Nintendo. Une déclaration intrigante, qui laisse place à de nombreuses spéculations. Quel studio pourrait être à l’origine de cette annonce ? Et surtout, de quel jeu s’agirait-il ?

L’attente touche à sa fin : dans moins de 24 heures, nous saurons enfin de quoi il retourne.

According to Jeff Grubb this is the reason why he heard about the Direct:

« The reason I learned about this Nintendo Direct is because of a partner game and there’s gonna be a game that will cause a lot of conversation and it’s not necessarily a Nintendo one »

The suspense!… pic.twitter.com/AKV4csKHng

— Stealth (@Stealth40k) March 26, 2025